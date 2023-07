Intesa Sanpaolo e Simest: riparte il Tour per lo sviluppo all’estero delle Pmi. Focus su Croazia, Serbia, Ungheria e Cina

Al via la quarta edizione dell’iniziativa per le Pmi italiane che desiderano espandersi all’estero, aumentando la loro competitività e contribuendo alla crescita nazionale

È in corso la quarta edizione dello Smart International Tour, un progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Quest’anno, il tour si svolge in collaborazione con Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta le imprese italiane all’estero in ogni fase del processo di internazionalizzazione. Il focus dei webinar proposti alle Pmi interessate è su Croazia, Serbia e Ungheria, Cina-Hong Kong.

Importanza dell’internazionalizzazione per le Pmi italiane

Con oltre 1.500 Pmi partecipanti nelle edizioni precedenti, lo Smart International Tour è rivolta alle imprese italiane che vedono nell’espansione internazionale un fattore determinante per la crescita e la competitività del proprio business, soprattutto alla luce delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Nel contesto dell’economia italiana, l’export rappresenta una quota significativa della produzione manifatturiera, con una propensione del 50% del valore totale. Questa vocazione internazionale è principalmente portata avanti dalle Piccole e Medie Imprese (Pmi), che costituiscono il 52% delle esportazioni italiane. Questo è in netto contrasto con altri paesi europei come Francia e Germania, dove le grandi imprese coprono l’85% delle esportazioni.

Il primo ciclo di webinar del 2023 è rivolto alle aziende italiane clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con la rete internazionale della Divisione Imi Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, e con la Divisione International Subsidiary Banks (Isbd), guidata da Marco Elio Rottigni. L’obiettivo è potenziare le opportunità di business transfrontaliero per le medie imprese operanti nei paesi serviti dalla rete internazionale del Gruppo.

Questa sinergia tra le divisioni di Intesa Sanpaolo offre alle Pmi italiane linee di finanziamento aggiuntive e una gamma di prodotti e servizi dedicati all’internazionalizzazione. In questo modo la banca fornisce supporto strategico e commerciale attraverso la vasta rete estera di Intesa Sanpaolo presente in circa 40 paesi, composta da filiali, uffici di rappresentanza e banche.

Smart International Tour: di cosa si parlerà?

Durante il ciclo di webinar, saranno affrontati i trend economici di ciascun mercato, al fine di delineare le prospettive di crescita per l’export e gli investimenti nei paesi coinvolti. Saranno anche fornite informazioni sulle agevolazioni in tema di internazionalizzazione e sulle opportunità offerte dal Pnrr. In particolare, verranno illustrate le previsioni di crescita economica di questi paesi, la capacità di attrarre investimenti esteri, i benefici del reshoring e del nearshoring, gli stanziamenti dei fondi europei, i programmi di privatizzazione governativi, l’ammodernamento delle reti infrastrutturali e dei trasporti, lo sviluppo del tessuto industriale e la disponibilità di risorse.

Durante gli incontri, si approfondiranno anche le opportunità offerte da Simest per l’internazionalizzazione delle imprese, con un focus sugli strumenti dei prestiti partecipativi. Simest acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale delle filiali estere di imprese italiane al fine di favorire lo sviluppo internazionale del Made in Italy nel mondo.