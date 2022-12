Intesa Sanpaolo: app mobile migliore al mondo secondo Rapporto Forrester

A Intesa Sanpaolo Mobile viene riconosciuta la best practice per gestione quotidiana delle finanze (Money Management), navigazione (Navigation), privacy e contenuti informativi (Privacy cues and content).

L’App Intesa Sanpaolo Mobile è stata dichiarata “Global Mobile Banking Apps Leader”, prima assoluta tra tutte le app di banking valutate nel mondo con le migliori funzionalità e customer experience, secondo la società di ricerche statunitense Forrester

Tra le caratteristiche dell‘App, il rapporto The Forrester Digital Experience Review™: Global Mobile Banking Apps, Q4 2022, riconosce a Intesa Sanpaolo anche la best practice per gestione quotidiana delle finanze (Money Management), navigazione (Navigation), privacy e contenuti informativi (Privacy cues and content).

“In questi anni abbiamo compiuto un percorso di profonda trasformazione digitale che ha visto le persone al centro, in un modello basato su relazioni di fiducia e qualità dei servizi” ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “Consideriamo quello di oggi un riconoscimento della nostra leadership digitale e uno stimolo per la nuova sfida: il lancio di Isybank, la banca digitale solo mobile, con funzionalità distintive per soddisfare le nuove esigenze di una clientela sempre più operativa a distanza”.

Intesa Sanpaolo Mobile, a cosa serve e in quanti la utiliizano

Intesa Sanpaolo Mobile è utilizzato da oltre 12 milioni di clienti multicanale, con un miliardo e mezzo di login all’anno e 146 milioni di operazioni transazionali, e supporta gli acquisti di prodotti e servizi conclusi sui canali digitali del Gruppo, che rappresentano quasi il 40% delle vendite totali di Banca dei Territori. “I clienti possono contare su una piattaforma digitale innovativa, inclusiva e pienamente integrata alla rete fisica” dice una nota della società.