Inter-Liverpool, grande calcio stasera a San Siro per la sfida di Champions: ecco le due formazioni

Notte da brividi stasera a Milano per la sfida di Champions tra Inter e Liverpool – Ieri le vittorie del Psg sul Real Madrid e del Manchester City sullo Sporting

Inter-Liverpool, notte da brividi a San Siro. La Champions League, dopo le vittorie di ieri di Psg (1-0 sul Real Madrid, gol di Mbappé) e Manchester City (5-0 a Lisbona contro il malcapitato Sporting), torna a riguardarci da vicino con la sfida tra i nerazzurri e i Reds, per uno degli ottavi di finale più affascinanti di tutti. Serata di gala dunque per Simone Inzaghi, che dopo l’eliminazione dello scorso anno con la Lazio per mano del Bayern spera di vivere ben altre emozioni. Certo, l’impresa di passare il turno è indubbiamente complicata, perché di fronte c’è una squadra fortissima, abituata da anni a gare come questa, ma l’Inter può e deve quantomeno provarci.

Le parole di Inzaghi

“Sulla carta il Liverpool è favorito, ma le partite vanno sempre giocate – ha confermato il tecnico nerazzurro – Sappiamo che sarà difficile e che dovremo essere perfetti, però vogliamo giocarcela con le nostre armi. Sono fiducioso perché la squadra mi ha dato ottimi segnali anche a Napoli, la determinazione può fare la differenza e noi ne abbiamo da vendere. Lo ripeto: rispettiamo il Liverpool, ma non partiamo certo battuti”.

L’Inter, dunque, vuole tentare il colpaccio, quantomeno a San Siro, per poi giocarsi la qualificazione ad Anfield. Da quest’anno poi non c’è più la regola del gol in trasferta, ragion per cui conteranno solo le proporzioni del risultato, senza troppi calcoli a cui ormai eravamo abituati. È chiaro però che i rapporti di forza non sono pari, tanto più ora che i Reds hanno recuperato Salah e Mané, assenti fino a qualche giorno fa per la Coppa d’Africa.

Le parole di Klopp

“Proveremo a dominare il gioco come sempre, ma sappiamo che l’Inter si difenderà in modo compatto – il pensiero di Klopp – Li ho seguiti molto sia quest’anno che lo scorso, sono un top team sotto tutti i punti di vista, d’altronde questa è la Champions League: affronteremo una squadra eccezionale, dunque servirà una prestazione all’altezza”.

Il tecnico tedesco, secondo in Premier alle spalle del Manchester City, ha già visitato San Siro in stagione: di fronte aveva il Milan e riuscì a batterlo nonostante una formazione di riserve. Stasera invece ci sarà la miglior squadra possibile, mentre Inzaghi dovrà fare i conti con un’assenza piuttosto pesante.

Le formazioni

L’allenatore nerazzurro, infatti, dovrà rinunciare allo squalificato Barella, fattosi espellere nella sfida col Real Madrid del girone, oltre che agli infortunati Correa e Gosens. Il suo 3-5-2 vedrà così Handanovic in porta, De Vrij, Skriniar e Bastoni in difesa, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu e Perisic a centrocampo, Dzeko e Sanchez (favorito su Lautaro) in attacco. Classico 4-3-3 anche per Klopp, che risponderà con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson nel reparto arretrato, Fabinho, Henderson e Keita in mediana, Salah, Diogo Jota e Mané nel tridente offensivo.