Intelligenza Artificiale: in campo anche Hewlett Packard che punta ad acquistare Juniper Networks per 13 miliardi di dollari

L’accordo potrebbe essere annunciato già questa settimana. Secondo alcuni osservatori si tratterebbe di una mossa per sorpassare Apple

Dove c’è Apple c’è Hewlett Packard e viceversa. Succedeva negli anni 70 con Steve Wozniak e Steve Jobs. A maggior ragione non poteva non accadere oggi nel campo dell’Intelligenza Artificiale. E così dopo Apple, anche Hewlett Packard Enterprise è scesa in campo e gioca la sua carta, anzi cala un asso che vale ben 13 miliardi di dollari per cercare di acquistare la Juniper Networks, la multinazionale tech fondata nel 1996.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’acquisizione consentirebbe a Hewlett Packard Enterprise di ben posizionarsi nell’era dell’intelligenza artificiale. L’indiscrezione ha messo le ali ai titoli Juniper, che sono arrivati a guadagnare il 25% nel pre-mercato Usa. Un accordo tra le due aziende potrebbe essere annunciato già questa settimana, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Chi è Juniper

La trentenne Juniper, con sede a Sunnyvale, in California, vende servizi e apparecchiature di rete di comunicazione come router e switch a clienti tecnologici, di telecomunicazioni, finanziari e di altro tipo. In particolare, gestisce anche un business in crescita di intelligenza artificiale, noto come Mist AI, che utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per ottimizzare le esperienze degli utenti riguardo all’accesso wireless.

Hp con l’acquisto vuole sorpassare Apple?

Anche Apple sta pensando all’AI. Cupertino lancerà la sua tecnologia a giugno in occasione della prossima Worldwide developers conference (Wwdc) in cui verrà svelata una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter. L’obiettivo è di integrare l’AI all’assistente vocale Siri. Secondo Bloomberg “la totalità della visione dell’IA generativa di Apple richiederà almeno fino al 2025 per essere completamente implementata”, suggerendo che non tutte le funzionalità pianificate arriveranno quest’anno. La mossa di Hp acquistando la Juniper potrebbe accelerare la sua corsa e forse portare a un sorpasso della sua concorrente storica.