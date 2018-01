Ing: utile +5,5% nel 2017, dividendo a 0,67 euro

Nel solo quarto trimestre dell’anno scorso, la base clienti retail è cresciuta di oltre 500mila unità, raggiungendo quota 37,4 milioni.

Ing ha chiuso il 2017 con un utile netto di 4,9 miliardi, in rialzo del 5,5% rispetto al 2016. Lo ha comunicato la stessa Banca olandese, precisando che l’obiettivo di accelerare il piano di trasformazione digitale è confermato.

Quanto agli altri numeri del bilancio, il fatturato si è attestato a 17,7 miliardi, in aumento dell’1,4%. Il dividendo previsto per il 2017 è pari a 0,67 euro per azione. L’utile netto ante-imposte ha raggiunto quota 1,5 miliardi, al netto delle voci straordinarie e non ricorrenti.

Nel solo quarto trimestre dell’anno scorso, la base clienti retail è cresciuta di oltre 500mila unità, raggiungendo quota 37,4 milioni.

Sul fronte dei coefficienti, il Roe si è attestato al 10,2%, mentre il Cet1 del gruppo è aumentato di 20 punti base, al 14,7%.