Infrastrutture: ecco i lavori bloccati da anni

Alta velocità, nodi ferroviari, aeroporti, autostrade, interconnessioni con l’estero. Dalla Gronda al valico di Giovi, dalla Palermo-Messina-Catania alla Venezia-Trieste, al potenziamento di Fiumicino: il lungo elenco di 130 cantieri in cui pescare i 50 che il governo, con il Decreto Semplificazioni, vorrebbe far ripartire. Ma quando?

Sono una cinquantina le Grandi Opere di cui l’Italia ha bisogno e di cui non c’è traccia nel Decreto Semplificazioni. La definizione dell’elenco è affidata a un Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) che sarà definito in un secondo tempo. Ma dove si andrà a pescare? Il Decreto Semplificazioni, approvato all’alba di martedì 7 luglio, fa riferimento alle opere “prioritarie”, allegate al provvedimento, e inserite nel piano Italia Veloce del ministero dei Trasporti. Si tratta di 750 opere per un valore complessivo di 250 miliardi.

Ma proprio mentre Bankitalia fa sapere che il 55% delle famiglie italiane rischia duri contraccolpi economici dalla crisi Covid e l’Ue rivede al ribasso le stime sul Pil dell’Eurozona e del nostro Paese, le decisioni tardano, fermate dal Movimento 5 Stelle – avverso ad ogni grande opera – e dal Pd che non riesce a vincere le resistenze. Vale la pena ricordare, come ha fatto oggi il vice ministro Misiani, che in Italia le grande realizzazioni infrastrutturali richiedono in media 14-15 anni, tempi doppi rispetto al resto d’Europa e il cerchio si chiude.

LE OPERE DA AVVIARE SUBITO

Se però il governo conferma, a parole, la volontà di voler accelerare anche sulle grandi opere – come ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, in mattinata, a Palazzo Chigi prima di partire per il tour in Europa – da dove si vorrebbe allora partire?

Si va dai porti alle direttrici ferroviarie (come il nodo di Genova, il Terzo Valico di Giovi, la Pontremolese e la Palermo-Catania-Messina) fino agli aeroporti, alle città metropolitane e alle strade e autostrade (come la Pedemontana lombarda, il potenziamento a 4 corsie della Salaria, la Salerno-Potenza-Bari). Sono 36 le opere commissariate: si tratta di 12 opere idriche (dighe o acquedotti) di nuova realizzazione o di messa in sicurezza, 15 opere ferroviarie (valico di Giovi, Napoli-Bari, Roma-Pescara ect) e 9 infrastrutture stradali come la Grosseto-Fano, la Roma-Latina, la SS106 Ionica e la Tarquinia San Pietro in Palazzi.

Tra le opere strategiche ci sono “la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda (bocciata a suo tempo da Beppe Grillo come opera inutile: e si è visto quanto invece fosse indispensabile), la Ionica, l’ampliamento della Salaria, la Pontina” secondo quanto ha affermato Conte stesso nella diretta Facebook.

Il Ponte sullo Stretto non è nell’elenco e non ci entrerà. Spazio e attenzione dovrebbero avere invece gli aeroporti e in particolare i collegamenti ferroviari o via metropolitana verso gli aeroporti di Napoli, Linate, Genova, Lamezia Terme, Bergamo, Firenze, Venezia, Catania e lo sviluppo del cargo aereo e integrazione della rete logistica per Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Catania, Bologna, Venezia. Infine, espansione della capacità dei terminal per gli hub intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Tutte opere sulle quali il M5S finora ha fatto o minacciato barricate.

Certamente, nell’allegato Infrastrutture al Decreto semplificazioni non potevano mancare la Tav e la Torino-Lione. E molte altre opere in attesa da anni, bloccate dai ricorsi al Tar, dai cambi di governo, dalle opposizioni degli enti locali, dalla generale mancanza di una visione in prospettiva dei bisogni del Paese.

“Ci sarà tempo fino a dicembre 2020 per indicare i commissari delle opere indicati in elenco, con appositi Dpcm. Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti: non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del Ponte Genova”, ha concluso il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il decreto, spiegando come l’intenzione del governo sia quella di “mettere ordine”. Staremo a vedere.