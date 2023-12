Inflazione, tassi, crescita, occupazione, Borse, valute: come sarà il 2024? Domani rispondono le Lancette dell’economia

Sabato 9 dicembre su FIRSTonline l’ultimo numero dell’anno delle Lancette dell’economia, la storica rubrica di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi che spiegheranno sul piano economico dall’anno nuovo come è andato il 2023 e che cosa ci possiamo realisticamente aspettare

I mercati stanno seguendo la stella cometa della riduzione dell’inflazione: porterà al nuovo ciclo di calo del costo del denaro? L’inflazione è scesa dai picchi assai più velocemente dell’atteso: dobbiamo temere velenosi colpi di coda? Qual è lo stato di salute dell’economia reale? Cosa dice quel canarino nella miniera che sono gli ordinativi? Il quadro è omogeneo a livello internazionale o ci sono differenze? L’occupazione continuerà a salire, sostenendo fiducia, redditi e consumi delle famiglie? Perché il petrolio cala, nonostante i tagli di produzione di OPEC+? Come si comporteranno le Borse? Avranno più timore per un calo deli utili o saranno più contente per la riduzione dei tassi che i mercati obbligazionari scontano come rapidi e ampi? E, infine, nei cambi il dollaro sarà ancora mattatore? Queste sono alcune delle domande che Le lancette dell’economia di dicembre 2023 avranno di fronte. Gli autori, Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, daranno le risposte, leggendo i dati che, talvolta, assomigliano al volo degli uccelli, ma spesso danno indicazioni meno oscure. Nate oltre un terzo di secolo fa, le Lancette dell’economia sono una rubrica mensile di analisi della congiuntura con un occhio ai cambiamenti di fondo che, come nel caso del periodo pandemico e della guerra, possono avere improvvise accelerazioni. Si può leggere solo su FIRSTonline. Da domani il numero di dicembre 2023. Essendo l’ultimo dell’annata, auguriamo ai lettori Buon Natale e un 2024 scevro da cigni neri, grandi e piccoli.