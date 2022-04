Imprenditorialità e Management per il 2030: concluso a Torino il corso del Politecnico, Cuoa e Skillab

Si è concluso il primo corso di Imprenditorialità e Management per il 2030, percorso di formazione continua per imprenditori e manager – Prossimo appuntamento a ottobre 2022

Il corso Imprenditorialità e Management per il 2030 taglia il suo primo traguardo. Lo scorso venerdì 8 aprile si è conclusa la prima edizione del percorso di alta formazione manageriale e imprenditoriale realizzato da Politecnico di Torino, Cuoa e Skillab, il Centro per la valorizzazione delle risorse umane dell’Unione Industriali Torino. Nella sua prima e nella seconda edizione il corso ha avuto supporto e contributo dalla CCIAA Torino. La terza edizione è prevista per ottobre 2022.

Nel dettaglio, il percorso executive ha visto combinare i pilastri classici della gestione aziendale con quelli dell’innovazione e di nuovi trend come la trasformazione digitale e le strategie di sostenibilità in chiave dei fattori di Esg (Environment, Social Impact, Governance). Si tratta di temi sempre più rilevanti per il management tanto è che la Commissione europea stima che il valore della data economy passerà dal 2,4% del 2018 al 5,8% del pil Ue nel 2025 per un totale di 829 miliardi di euro.

Paolo Neirotti, Direttore della Scuola Master, ha sottolineato come il progetto formativo abbia consentito “di colmare un gap nella offerta di formazione manageriale nel nord-ovest italiano”. Mentre Giuseppe Caldiera, Direttore Generale di CUOA Business School ha dichiarato che “sostenibilità e digitalizzazione non sono opzioni, sono pilastri su cui si deve e si dovrà sempre di più impostare il modello di business e i piani di crescita delle nostre aziende”. E che proprio su questo assunto si è potuto “realizzare un progetto di sviluppo delle competenze concreto e utile per chi oggi, sia manager o imprenditore, deve guidare la trasformazione delle imprese, in contesto altamente incerti”.

Alberto Lazzaro, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino, ha commentato il format “innovativo ed interattivo” con “focus concreti su casi studio” che hanno reso il corso “fruibile e utilizzabile fin da subito”. Mentre Filippo Sertorio, Presidente Piccola Industria Unione Industriali Torino ha evidenziato come una “formazione ampia e approfondita è necessaria per riuscire a decidere in maniera veloce la rotta per la crescita della propria azienda”.

I contenuti del corso Imprenditorialità e Management per il 2030

Alla luce del cambiamento tecnologico, i contenuti core affrontati dal corso sono:

• l’analisi e la pianificazione delle strategie, del marketing e delle vendite e lo sviluppo imprenditoriale di nuovi mercati e innovazioni;

• la gestione delle operations e delle attività logistiche, con un approfondimento sull’applicazione del lean management;

• il controllo di gestione e la governance aziendale;

• la leadership e la gestione dei team, gli approcci alla negoziazione il consolidamento degli altri soft skills richiesti a manager e imprenditori;

• la «nuova normalità» legata all’internazionalizzazione, alla trasformazione digitale e alla ricerca di processi di produzione sostenibili.