Ilva, Di Maio tiene in scacco Taranto

L’Avvocatura rileva criticità nella gara che ha assegnato l’Ilva agli indiani di Arcelor-Mittal ma non sembra orientata all’annullamento. Di Maio però temporeggia e rischia di mettere in crisi il futuro dell’impianto siderurgico e 20 mila posti di lavoro

Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, continua a tenere in altalena l’Ilva di Taranto, il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, il cui futuro è appeso a un filo.

Il ministro, che non nasconde la sua ostilità all’accordo con gli indiani di Arcelor-Mittal, ha comunicato ieri che l’Avvocatura dello Stato ha rilevato diverse “criticità” nella gara a suo tempo indetta dal suo predecessore Carlo Calenda e conclusasi con l’aggiudicazione dell’impianto italiano agli indiani. Ma Di Maio, che forse oggi terrà una conferenza stampa, non ha detto la cosa più importante e cioè se l’Avvocatura ha raccomandato di annullare o meno la gara. Da quel che si intuisce l’Avvocatura non si sarebbe pronunciata per l’annullamento. Non per caso l’ex ministro Calenda glielo ha subito rinfacciato: “Di Maio, pubblica il parere dell’Avvocatura dello Stato e non il tuo”.

Malgrado, il pressing dei sindacati metalmeccanici e soprattutto della Fim-Cisl di Marco Bentivogli che temono la chiusura dell’Ilva, Di Maio continua a temporeggiare e a non prendere una decisione chiara e definitiva sul futuro dell’acciaio italiano, mettendo a rischio la bellezza di 20 mila posti di lavoro, in parte direttamente occupati dall’Ilva e in parte nell’indotto. L’Ilva perde 30 milioni al mese e in autunno finirà la sua cassa: o si procede rapidamente al suo rilancio (con annessa bonifica ambientale) o rischia di chiudere per sempre.

Sul tavolo resta il nodo dell’occupazione che divide Arcelor-Mittal dai sindacati ma senza un chiaro pronunciamento del Governo sul destino dell’impianto e la messa a disposizione di fondi per sostenere gli esuberi, come aveva previsto l’ex ministro Calenda, è difficile trovare un’intesa che sblocchi l’intera vertenza. Se Di Maio dovesse tirare troppo la corda e provocare il fallimento dell’Ilva, sarebbe la più grande Caporetto industriale degli ultimi decenni E’ quanto i sindacati gli ricorderanno ancora oggi, nel tentativo di smuoverlo dalla roccaforte del suo pericoloso immobilismo.