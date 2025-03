Iliad chiude il 2024 con oltre 50 milioni di abbonati e ricavi record da 10,2 miliardi. Continua l’avanzata in Italia

In Italia Iliad segna un Ebitda record di 308 milioni di euro (+24,5%) e supera il miliardo di ricavi. A livello di gruppo, l’utile netto cresce a 367 milioni

Nel 2024, il gruppo Iliad ha raggiunto 50 milioni e 520 mila abbonati e un fatturato record di 10,24 miliardi di euro, con una crescita dell’8,5%, spinto dalla performance dei suoi principali mercati, Francia, Italia e Polonia. Ma non è tutto: l’EbitdaaL consolidato è cresciuto dell’11,8%, arrivando a 3,85 miliardi di euro, e l’utile netto ha fatto un balzo del 15,4%, raggiungendo i 367 milioni di euro. Il free cash flow operativo è esploso, superando 1,83 miliardi di euro, con un’impressionante crescita del 28% rispetto all’anno precedente. Per il 2025, Iliad prevede di generare 2 miliardi di euro di flussi di cassa liberi operativi.

Commentando i risultati, Thomas Reynaud, amministratore delegato del gruppo iliad, ha dichiarato: “Il gruppo iliad ha registrato risultati molto solidi per il 2024. Stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati: ora siamo una delle 5 principali società di telecomunicazioni in Europa, con una presenza in otto paesi e oltre 60 milioni di abbonati. Ogni fase del nostro percorso è stata guidata dall’innovazione, dal primo Freebox che abbiamo lanciato nel 2002 all’infrastruttura AI che stiamo costruendo nel 2025. Il panorama delle telecomunicazioni e del settore digitale sta subendo una radicale riorganizzazione e il gruppo iliad ha molteplici punti di forza per contribuire a guidare questa trasformazione, grazie alle stesse solide aspirazioni imprenditoriali e di crescita che ci hanno contraddistinto fin dall’inizio”.

Iliad: i numeri in Italia

Iliad Italia ha chiuso il 2024 con un fatturato di 1,145 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2023. Un risultato straordinario, che ha visto anche l’EbitdaaL toccare un nuovo record, con 308 milioni (+24,5%). Non solo: il flusso di cassa operativo è schizzato a 37 milioni di euro, ben al di sopra dei 4 milioni dell’anno precedente. Ma la vera grande notizia arriva dal numero di clienti: Il gruppo francese delle telecomunicazioni ha raggiunto 11 milioni e 985 mila abbonati, con un impressionante incremento di 1 milione e 48 mila nuovi utenti rispetto al 2023. Nel segmento mobile, Iliad resta il leader assoluto nella crescita di utenti netti, con +906 mila nuovi abbonati, mentre nel fisso Ftth ha registrato un incremento di 142 mila nuovi utenti, arrivando a 349 mila.

“Per il 2024 volevamo continuare a investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e a costruire un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza. Oggi, guardando ai risultati, posso dire: missione compiuta”, ha commentato l’ad Benedetto Levi.