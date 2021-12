Il Super telescopio James Webb e il lancio di Natale

Il telescopio sarà lanciato dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana Francese con un razzo Ariene 5 – Guarderà la luce creata subito dopo il big bang

Finalmente ci siamo. Alle 13.20, ora italiana, il super telescopio spaziale James Webb sarà lanciato dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana Francese con un razzo Ariane 5. La finestra, secondo quanto annunciato dall’Esa, si chiuderà alle 13:52.

Dopo i ripetuti rinvii stabiliti negli ultimi giorni (dal 18 dicembre al 22, poi diventato 24 dicembre), il giorno di Natale potrebbe dunque essere quello giusto. Il lancio potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube di ESA, su ESA TV e su NASA TV.





Il telescopio spaziale James Webb, che raccoglierà l’eredità del più celebre Hubble, è destinato a una delle più importanti missioni scientifiche degli ultimi decenni. La missione punta a rivelare il cosmo come mai visto prima ed è frutto della collaborazione internazionale che coinvolge la Nasa, l’Agenzia spaziale europea (Esa) e quella canadese (Csa). “Webb è un esempio eccellente di lavoro di squadra e cooperazione internazionale”, ha commentato Daniel Neuenschwander, direttore del Trasporto spaziale dell’Esa. “Diamo il benvenuto a Webb e ai nostri partner allo spazioporto europeo in Guyana Francese per continuare questa avventura verso un emozionante lancio a bordo di Ariane 5 e per condividere le prossime scoperte scientifiche di Webb!”.

Il telescopio spaziale “guarderà la luce creata subito dopo il Big Bang tornando indietro di 13 miliardi di anni, con la possibilità di mostrare all’umanità lo spazio più lontano che sia mai stato visto”, ha aggiunto l’amministratore della Nasa, Bill Nelson. “Ora siamo vicini a svelare i misteri del cosmo, grazie alle abilità e all’esperienza del nostro fenomenale team”.