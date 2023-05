Il miglior Brodetto e la migliore zuppa di pesce italiani? Tirreno e Adriatico si sfidano al Brodettofest di Fano

La sfida tra Marche, Puglia, Veneto per il versante adriatico e Liguria, Toscana, Lazio per il versante tirrenico dal 1 al 4 giugno. Le specialità: Broeto de pesse, brodetto fanese, zuppa di pesce di Civitavecchia, il ciuppin, il ciambotto, il cacciucco La ricetta dell’autentico brodetto fanese

Quattro giorni di full immersion nel mondo del mare e dei suoi sapori con più di 50 appuntamenti: arriva BrodettoFest, il Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce. Dal 1 al 4 giugno il Lido di Fano, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto del piatto simbolo della tradizione marinara: il brodetto di pesce, detto anche brodetto di mare o semplicemente brodetto, icona della cucina marinara dell’Adriatico, dal Veneto alle Marche, all’Abruzzo. Nato come piatto povero dei pescatori dell’Adriatico che utilizzavano quel pescato che era difficile da vendere a causa della sua bassa qualità, o delle dimensioni dei pesci, troppo piccoli, il brodetto è diventato nel tempo un piatto Gourmet con diverse varianti ognuna rivendicata con orgoglio dalle varie tradizioni territoriali. E Fano ne ha una sua storicamente che difende e tutela nel tempo.

Molto attesa per questo motivo è a Brodetto Fest è la sfida all’ultimo cucchiaio tra le regioni italiane per la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce.

La sfida tra Marche, Puglia, Veneto per il versante adriatico e Liguria, Toscana, Lazio per il versante ligure e tirrenico

Il “Il Festival del Brodetto – dichiara l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -è un chiaro esempio di marketing turistico. Pertanto, questo festival ha la capacità di valorizzare e coniugare le nostre peculiarità con la nostra tradizione. Fano è una città la cui storia è indissolubilmente legata alle attività marinare. La sua essenza si può cogliere passeggiando per le strade della città e gustando i piatti della tradizione locale. Il Festival del Brodetto è un progetto che unisce la città di Fano nel nome della tradizione, in un’ottica sostenibile di filiera corta e a miglio zero”.

BrodettoFest inaugura giovedì 1° giugno alle ore 18.30 nello scenico Palco Centrale del Lido.. Momento clou la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce (venerdì 2 e sabato 3), appuntamento unico in Italia. Si troveranno a Fano le regioni italiane del Brodetto, accompagnate nella sfida da Andrea Amadei di Decanter Radio2 Rai. Sul versante adriatico e ionico, Marche, Puglia, Veneto e sul versante ligure e tirrenico, Liguria, Toscana, Lazio. Non solo competizione ma anche tanta buona cucina per tutti coloro che amano le zuppe gustose a base di questo prezioso ingrediente e ricche di principi nutrienti importanti, che saranno abbinati ai grandi vini delle regioni italiane.

Le specialità della tradizione marinara: Broeto de pesse, brodetto alla fanese, zuppa di pesce di Civitavecchia, il ciuppin, il ciambotto, il cacciucco

La gara si svolgerà all’interno del Palabrodetto. Nella prima manche (venerdì 2 giugno – ore 13) si sfideranno il Veneto con il Broeto de pesse e le Marche con il brodetto alla fanese. Altra sfida prevista alle ore 20, vede il Lazio con la zuppa di pesce di Civitavecchia e la Liguria con il ciuppin. La gara prosegue sabato 3 giugno, quando si esibiranno la regione Puglia con il ciambotto e la Toscana con il cacciucco. Chi fra le regioni otterrà il punteggio più alto assegnato dalla giuria si sfiderà nella finale di sabato 3 alle ore 20.

Il Brodetto alla fanese è il grande protagonista della kermesse da gustare nel circuito ristoranti, nel quale aderiscono 31 strutture della ristorazione fanese, per offrire nelle giornate del Festival e in tutto il periodo estivo la tipica ricetta della tradizione marinara. Il circuito è curato da Confesercenti Pesaro e Urbino.

Poi ancora nella grande Cucina dei Pescatori, in collaborazione con l’azienda Antonio Gaudenzi Srl. Una ricetta preparata con 100% pesce dell’Adriatico certificato da sapienti pescatori, ancora oggi rappresentativa di una tradizione millenaria. Apre l’Angolo Vongole, in collaborazione con l’azienda New Copromo, con momenti di informazione e di assaggio al fine di valorizzare un settore fondamentale della pesca fanese nonché trainante per l’intera pesca locale.

Il Lungomare Simonetti ospiterà profumi e sapori di abbinamenti inediti con lo Street Food Bro dedicato alla pizza al brodetto, un abbinamento riuscitissimo tra il pescato tipico utilizzato nella zuppa fanese e la facilità di morso della pizza e tante altre specialità di pesce.

Gli abbinamenti con lo street food e la pizza al brodetto

Torna l’esperienza gustativa della migliore cucina italiana grazie agli imperdibili cooking show, momenti di assaggio prelibato con piatti firmati da celebri chef. Al Lido riflettori accesi sulla cucina dello chef Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) del Ristorante Il Piccolo Principe di Viareggio (giovedì 1° giugno – ore 20). È nel Gotha degli chef italiani e internazionali grazie a una cucina dal gusto deciso e tradizionale con creazioni più ricercate, leggere, armoniche con una influenza fusion acquisita durante alcuni viaggi in Asia, tra cui la Cina. Evento in collaborazione con Earth System.

“BrodettoFest – dichiara l’assessore regionale all’agricoltura e all’alimentazione della Regione Marche, Andrea Maria Antonini – è importante da un lato per dimostrare quanto l’enogastronomia può essere da traino per un intero territorio, non solo per la città di Fano, ma per tutte le Marche che vantano tradizioni distinte di brodetti, presenti nei nostri centri costieri. Dall’altro l’importante focus sul comparto della pesca, poiché il brodetto nasce dal pescato del Mar Adriatico, ponendo attenzione a un settore che vive in difficoltà e che ha un futuro un po’ nebuloso sotto alcuni aspetti, mentre la Regione Marche lo sosterrà grazie anche alla nuova programmazione, attraverso fondi specifici sulla pesca a gestione regionale. Cercheremo il più possibile di offrire un sostegno concreto alla marineria delle Marche e di portare di nuovo il pesce, fonte preziosa nell’alimentazione, nelle mense dei marchigiani”.

Luci sulla pesca delle vongole settore fondamentale della pesca fanese nonché trainante per l’intera pesca locale.

Brodetto&Wine ospiterà cinque incontri di approfondimento: Il Bianchello che racconta il territorio (Giovedì 1° giugno alle 21), La “quota” rosa nelle Marche (venerdì 2 giugno alle 19), Sfumature di rosso (venerdì 2 giugno alle 21), Quello che non ti aspetti (Sabato 3 giugno alle 19), I caratteri del grande bianco (Sabato 3 giugno alle 21), Bollicine delle Marche, una lunga storia (domenica 4 giugno alle 19) e Profumi di un territorio (domenica 4 giugno alle 21).

Si esce anche in mare con BrodettoBoat la motonave Queen Elisabeth alla scoperta della pesca alle vongole. Le escursioni (della durata di h 1.30 ciascuna), con partenza dal porto di Fano, sono guidate dal Professor Corrado Piccinetti, già direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di Bologna. Un tour per conoscere da vicino il mare e l’attività dei pescatori, che si tramanda di generazione in generazione.

La ricetta autentica del brodetto fanese

INGREDIENTI:

2 kg di pesce pulito (mazzole, rana pescatrice, gattuccio, tracina, razza, boccaincava, pesce san pietro, canocchie, seppie, scorfano)

0,25l di olio extravergine d’oliva

6 cucchiai di aceto di vino

2 bicchieri di acqua

1 tubetto di concentrato di pomodoro

1/4 di cipolla

1 spicchio d’aglio

una generosa quantità di pepe macinato al momento, sale q.b.

PROCEDIMENTO: