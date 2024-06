Il Rifiutologo di Hera supera il milione di download: un successo per la guida digitale ai servizi ambientali

L’app “Il Rifiutologo” di Hera semplifica la raccolta differenziata e l’accesso ai servizi ambientali. Oltre 1 milione di download e 6,7 milioni di sessioni nel 2023. Trova centri di raccolta differenziata, segnala problemi e altro ancora. Ecco le principali funzioni dell’app e come aiuta i cittadini a gestire i propri rifiuti in modo efficace

Dal 2011 il Gruppo Hera ha reso disponibile ai propri clienti “Il Rifiutologo”, un’applicazione dedicata ai servizi ambientali. Questo strumento innovativo supporta i cittadini nelle pratiche di raccolta differenziata e nell’utilizzo dei servizi ambientali offerti nella propria città. A fine 2023, il servizio ha raggiunto più di 1 milione e 217mila download.

Nel corso dell’ultimo anno, le sessioni sono state oltre 6 milioni e 700mila, con più di 500mila utenti attivi che hanno utilizzato l’applicazione. Un nuovo record.

Il “Rifiutologo” di Hera: le funzioni più usate

La funzione più popolare rimane “Cerca un rifiuto”, utilizzata per conoscere le modalità di conferimento dei diversi tipi di rifiuti e consultare i calendari delle raccolte porta a porta, con più di 3,6 milioni di consultazioni nello stesso anno.

Molto apprezzato anche l’archivio della funzione “Scansione barcode”, che permette di identificare materiali tramite codici a barre e di istruire sull’adeguata differenziazione, conteneva quasi 2 milioni di codici a fine 2023. Le richieste effettuate tramite questa funzione sono state circa 393mila nel corso dell’anno, dimostrando la sua utilità e l’apprezzamento da parte degli utenti.

Geolocalizzazione per una gestione efficace

Grazie alla geolocalizzazione, “Il Rifiutologo” individua e mostra ai cittadini le stazioni ecologiche più vicine, fornendo dettagli sui rifiuti conferibili, gli orari di apertura e gli eventuali sconti offerti dal Comune. Inoltre, fornisce informazioni su raccolte differenziate speciali e punti di raccolta temporanei, facilitando una gestione proattiva dei rifiuti.

Segnalazioni e feedback diretto

Gli utenti possono segnalare criticità ambientali direttamente tramite l’app, grazie alla funzione “Segnala un problema”. Le segnalazioni, comprese foto e dettagli, vengono inoltrate direttamente ai servizi ambientali di Hera, migliorando la responsività e l’efficacia nella gestione delle emergenze ambientali. Questa funzione è stata estesa anche alla versione web di “Il Rifiutologo”.

Disponibile anche con l’assistente vocale Alexa

Nel 2023, la funzione per prenotare gratuitamente il ritiro dei rifiuti ingombranti ha ricevuto oltre 31 mila richieste, dimostrando l’adozione crescente di servizi pratici e utili offerti dall’applicazione. “Il Rifiutologo” è disponibile non solo su dispositivi mobili e sul web, (in versioni diversificate per cittadini o aziende), ma anche integrato con assistenti vocali come Alexa, assicurando un accesso semplice e intuitivo per cittadini e aziende.

Recentemente poi Hera ha lanciato un tutorial su YouTube dedicato all’utilizzo del servizio per tutti gli utenti interessati a massimizzare l’efficacia e la comprensione delle funzioni dell’applicazione.