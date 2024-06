Supercar e hypercar in asta senza riserva a Ginevra: esclusive Mclaren, Ferrari, Lamborghini offerte da Bonhams|Car

Il 30 giugno si svolgerà presso il pittoresco Bonmont Golf & Country Club, vicino a Ginevra la quinta Bonmont Sale a cura della casa d’aste Bonhams Car

L’asta presenterà un impressionante programma di oltre 30 auto da collezione, di cui quasi la metà della vendita offerta senza riserva. La selezione comprende rare supercar e hypercar, come McLaren P1, McLaren Elva, Lamborghini Reventon, Lamborghini Centenario e Ferrari 599 SA Aperta, tra gli altri. La vendita metterà in mostra anche auto d’epoca iconiche degli anni ’50 e ’60. Oltre all’impressionante schiera di auto, l’asta presenterà anche una collezione di motociclette, tutte offerte senza riserva. Le otto moto presentate sono modelli iconici degli anni ’60 e ’70, dalla Kawasaki alla Triumph.



L’ Aston Martin V12 Vanquish del 2002, stimata a CHF 70.000 – 100.000 è offerta senza riserva

La Vanquish V12 consegnata nuova negli Stati Uniti alla fine del 2002 e apparteneva inizialmente al grande Greg Norman, il golfista professionista australiano che ha trascorso 331 settimane come giocatore numero 1 al mondo negli anni ’80/’90. Dopo il suo possesso, il V12 arrivò in Svizzera a Claude Nobs, fondatore e direttore dello stimato Montreux Jazz Festival. Il Festival è noto per ospitare musicisti leggendari tra cui Quincy Jones, Miles Davis, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, David Bowie e altri per il festival di due settimane ogni estate in Svizzera. Questa Aston Martin V12 Vanquish offre non solo prestazioni e artigianalità eccezionali, ma anche un contesto storico unico che ne aumenta il fascino e il valore.

Le Top lot: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Jaguar

La rarissima Ferrari 599 SA Aperta Spyder del 2011 sarà offerta con soli 4.300 km da nuova ad una stima di CHF 1.700.000 – 2.000.000. Solo una delle 80 auto costruite, questa vettura esclusiva è stata svelata per onorare l’ottantesimo anniversario di Pininfarina, la rinomata azienda italiana di design automobilistico. La SA rende omaggio al padre e al figlio Serigo e Andrea Pininfarina, che hanno curato il rapporto con la Ferrari.

Presentata in occasione del centenario di Ferruccio Lamborghini, fondatore del marchio, la Lamborghini Centenario Roadster 2018 vanta prestazioni sfrenate ed elementi di design unici. Stimata tra 2.500.000 e 3.000.000 di franchi, questa vettura è presentata nel suo caratteristico colore grigio opaco ed è solo uno dei 20 esemplari prodotti, di cui questo consegnato nuovo in Svizzera.



La McLaren P1 del 2015, stimata tra 700.000 e 1.200.000 franchi, è un vero capolavoro automobilistico. Distinto dall’accattivante vernice MSO Mauvine Metallic, è una meraviglia visiva che completa perfettamente le sue straordinarie prestazioni. Essendo una delle hypercar tecnologicamente più avanzate e ricercate mai prodotte, la sua presenza su strada è a dir poco mozzafiato, rendendola un bene prezioso sia per i collezionisti che per gli appassionati.

La Lamborghini Reventón Coupé del 2008 è una supercar rara e iconica, rinomata per il suo design sorprendente e la produzione limitata. Con solo 20 esemplari mai prodotti, è un oggetto da collezione molto ricercato. L’esterno minaccioso è ispirato agli aerei da combattimento e ha un potente motore V12. Questo particolare esemplare ha percorso meno di 5.000 km da nuova, aumentando ulteriormente la sua esclusività e fascino. Il valore stimato è di CHF 1.400.000 – 1.700.000.



Una Jaguar XK120 SE OTS del 1954, stimata CHF 80.000 – 120.000, offerta senza riserve, incarna eleganza e prestazioni senza tempo. Con una straordinaria combinazione di colori che ne accentua le linee classiche, incarna l’essenza della tradizione automobilistica britannica nella sua forma più pura.