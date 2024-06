Cube Labs S.p.A.: l’Assemblea straordinaria degli Azionisti approva importanti misure di aumento di capitale e modifiche statutarie

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato: un aumento di capitale, in denaro e pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione, per massimi euro 5.000.000,00, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025; una delega ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l’importo complessivo massimo di euro 5.000.000,00; la modifica statutaria degli articoli 13 e 14 dello statuto in tema di intervento alle assemblee

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – segmento Professionale, comunica che, in data odierna, si è riunita l’Assemblea straordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del dott. Filippo Surace.

Aumento di capitale sociale

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato un aumento di capitale sociale, in denaro e pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, Codice Civile, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione (l’“Aumento di Capitale”).

L’Aumento di Capitale è offerto in opzione ai soci di Cube Labs, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione (l’“Offerta in Opzione”).

L’Aumento di Capitale avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, previo deposito della relativa documentazione da parte del Consiglio di Amministrazione presso il competente Registro delle Imprese.

L’Offerta in Opzione sarà resa nota mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Roma e, contestualmente, tramite pubblicazione sul sito internet della Società. Da tale momento, per un periodo di almeno 14 giorni di calendario, decorrerà il termine per l’esercizio da parte degli azionisti del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione (il “Periodo di Opzione”).

L’Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire i termini dell’Aumento di Capitale, ivi inclusi:

a) la tempistica delle varie fasi dell’Aumento di Capitale, inclusa l’Offerta in Opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall’Assemblea degli Azionisti;

b) l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);

c) il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle azioni di nuova emissione da emettere nel contesto dell’Aumento di Capitale;

d) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni di nuova emissione, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo). Il management della Società ritiene infatti che tale prezzo minimo, che riflette un premio del 10% rispetto al prezzo iniziale di quotazione delle azioni (pari a Euro 2,00), possa riflettere al meglio il reale attuale valore del titolo. Inoltre, tale prezzo minimo è allineato al prezzo di conversione dei warrants Cube Labs 2023-2025 della prossima finestra di esercizio, ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento. Si precisa, infine, che il medesimo regolamento disciplina le modalità di rettifica del prezzo di conversione dei warrant a seguito di operazioni di aumento di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, al ricorrere dei presupposti stabiliti all’articolo 6.

Le azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Cube Labs e saranno ammesse alla quotazione sull’Euronext Growth Milano – segmento Professionale, al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione.

L’Aumento di Capitale sarà esente dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di offerta delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell’articolo 34-ter comma 1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale “offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell’Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto”.

L’Aumento di Capitale sarà finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della Società, nonché per perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

La Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all’Aumento di Capitale.

Delega ad aumentare il capitale sociale

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l’importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell’articolo 6.2 dello Statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge (la “Delega”).

Nei limiti dell’ammontare complessivo della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

1) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega e, quindi, l’emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;

2) individuare e fissare l’ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Assemblea;

3) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell’ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e

4) stabilire, nell’imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione.

Le azioni da emettersi a seguito dell’esercizio della Delega, a seconda che si tratti di azioni ordinarie o azioni senza diritto di voto, daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti, e avranno pari godimento, rispettivamente delle azioni ordinarie attualmente in circolazione o alle azioni senza diritto di voto.

La Delega è finalizzata a dotare l’organo amministrativo di uno strumento rapido, flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse al fine di reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari, scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze concrete, cogliendo le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale e/o di raccolta di risorse per l’implementazione di strategie di crescita interna che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

Modifiche dello statuto

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di modificare gli articoli 13 e 14 dello statuto (in materia di intervento all’assemblea) stabilendo espressamente la possibilità per la Società di prevedere di volta in volta (i) l’intervento esclusivo tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al quale conferire anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, e (ii) lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di comunicazione a distanza, quale alternativa alla partecipazione fisica.

Le suddette modifiche statutarie avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del verbale dell’assemblea straordinaria.

Per maggiori informazioni si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione pubblicate in precedenza all’Assemblea e disponibili sul sito internet della Società (sezione: “lnvestor Relations – Corporate Governance – Assemblee”).

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell’Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini applicabili sul sito internet della Società (www.cube-labs.com), nella sezione “lnvestor Relations – Corporate Governance – Assemblee”, e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.cube-labs.com sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”.

Cube Labs

Cube Labs è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l’eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l’innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all’innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com

