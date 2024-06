Sciopero treni 16-17 giugno: disagi per il trasporto ferroviario, ecco gli orari

Sciopero del personale di Trenitalia indetto per il 16 e 17 giugno 2024. Possibili cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi ferroviari in tutta Italia. Ecco treni garantiti e informazioni per viaggiare durante lo sciopero

Da questa mattina di domenica 16 giugno e fino alle prime ore di lunedì si preannunciano difficoltà per i viaggiatori su treno in Italia, a causa di uno sciopero nazionale indetto dal personale mobile di Trenitalia e Trenitalia Tper. La protesta, proclamata dal sindacato Assemblea nazionale pdm/pdb, coinvolgerà personale di macchina e di bordo dalle ore 3 del 16 giugno fino alle ore 2 del 17 giugno.

Disagi sul servizio ferroviario

Trenitalia avverte che lo sciopero potrebbe causare “ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper”. Gli effetti dei ritardi e delle cancellazioni potrebbero estendersi oltre l’orario ufficiale di fine sciopero, influenzando pesantemente i viaggi dei passeggeri.

A livello regionale rischio paralisi in Lombardia e Campania

In concomitanza, anche il personale dei treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia aderirà allo sciopero, mentre in Campania il personale di bordo del trasporto ferroviario regionale incrocerà le braccia. I sindacati regionali come Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 23 ore per rivendicare miglioramenti nelle condizioni lavorative.

Non saranno attive le fasce di garanzia per i treni regionali a causa della giornata festiva durante la quale è programmato lo sciopero.

Le raccomandazioni per i passeggeri

Trenitalia consiglia a tutti i passeggeri di informarsi attentamente prima di recarsi in stazione e, se possibile, di valutare la possibilità di riprogrammare i loro viaggi per evitare inconvenienti, sottolineando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”.

Sul sito di Trenitalia è possibile vedere i treni garantiti nazionali garantiti in caso di sciopero.