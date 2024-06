Gioielli che passione, il trend positivo continua. I preferiti? Diamanti rari e perle naturali

Le Luxury Week che vengono proposte dalle diverse case d’asta attraggono collezionisti e investitori da tutto il mondo. Un momento di gloria per i gioielli, anche in Italia: Investimento o semplice passione? Probabilmente l’uno non esclude l’altro

A confermare la tendenza la vendita dal vivo di Christie’s al Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan, con vivaci offerte al telefono, in sala e online.

La vendita ha raggiunto un totale di 44,4 milioni di dollari, con il 90% dei 144 lotti venduti. L’asta presentava un’incredibile varietà di diamanti rari, notevoli pietre colorate e uno straordinario assemblaggio di gioielli delle case più importanti come Bulgari, Cartier, Tiffany & Co. e Van Cleef & Arpels.

Top Lot un diamante rosa di straordinaria bellezza



Il lotto più importante della vendita è stato The Eden Rose, un diamante rosa intenso fantasia rotondo brillante da 10,20 carati, venduto per 13,3 milioni di dollari, superando la sua stima massima. L’asta ha visto una forte partecipazione, con offerte provenienti da tutto il mondo, di cui il 51% dalle Americhe, il 24% dall’Europa e il 26% dall’Asia Pacifico e dal Medio Oriente. I collezionisti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi della vendita, pagando prezzi elevati soprattutto per le pietre preziose colorate rare e le perle naturali.





Ottimi risultati sono stati ottenuti durante la vendita di diamanti colorati e pietre colorate, tra cui un importante diamante colorato e una collana con ciondolo di diamanti venduti per $ 2.167.500, un diamante a taglio brillante modificato con cuore blu vivido fantasia di 2,28 carati che ha raggiunto $ 2.107.000.

Un ritorno alla perla naturale

Risultati eccezionali sono stati osservati durante la vendita di perle naturali, con numerosi lotti che hanno superato le stime massime, tra cui una collana di perle naturali, perle coltivate e diamanti che ha raggiunto $ 378.000, cinque volte la stima massima di $ 50.000 e un paio di orecchini di perle naturali e diamanti venduti per 277.200 dollari, quasi dieci volte la stima massima di 30.000 dollari.



Ulteriori risultati degni di nota sono stati ottenuti per i lotti provenienti da collezioni illustri, tra cui Beauty in Design: Magnificent Jewelry from the Collection of Sunny Crawford von Bulow e Ala von Auersperg Isham. Una squisita collana di smeraldi, rubini e diamanti intagliati di Van Cleef & Arpels è stata venduta per $ 289.800, e una collana Art Déco di perle naturali, perle coltivate e diamanti ha raggiunto $ 302.400 contro una stima bassa di $ 100.000. I 16 gioielli presenti nella collezione ammontano a 1.400.000 dollari.