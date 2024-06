Ginnastica mentale per un cervello vincente. Esercizio numero17: “Conversioni fonetiche”

Ecco un altro esercizio per allenare la memoria a ricordare parole o numeri che fanno fatica a rimanere impressi. È una tecnica sofisticata e complessa, quindi necessita di allenamento. Pronti alla sfida?

Capita di voler ricordare un numero o una parola, ma di perderla continuamente. Probabilmente è un’informazione che per qualche strano motivo non si vuole proprio imprimere nella memoria. Cosa fare?

Usare una strategia di memoria che consente di convertire un numero in una parola o viceversa. In questo modo, trasformare un’informazione in un’altra diversa aiuta la memoria a ricordarla con maggiore facilità.

Siamo alla dicissettesima puntata della rubrica "Ginnastica Mentale" per un "cervello vincente", frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l'associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola un'abilità mentale diversa.

Ricordiamo le regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo

Esercizio di ginnastica mentale numero 17: “Conversioni fonetiche”

Questa settimana proponiamo l’esercizio “Conversioni fonetiche” per la rubrica “il Cervello Vincente” che sviluppa e potenzia le seguenti abilità mentali: strategia di memoria, linguaggio, associazioni mentali, creatività, velocità di elaborazione

Consegna: Ad ogni numero corrispondono delle consonanti che sono simili per pronuncia o per modo in cui sono scritte. Si tratta di sostituire a ciascun numero (o a ciascuna consonante) la lettera corrispondente. Le vocali tra una consonante e l’altra si possono utilizzare liberamente.

Corrispondenze:

1 = D, T;

2 = N;

3 = M;

4 = R;

5 = L;

6 = G, C (dolci);

7 = C, G, K, Q (dure);

8 = F, V;

9 = B, P;

0 = S, Z, SC.

Esempio: immaginiamo di voler ricordare il numero 1703945841. Come procedere: si trasforma ogni numero in una lettera corrispondente: il n. 1 con la T o la D, il n. 7 con la C o la G e così via. Quindi = DiCo SeMPRe La VeRiTà. Le vocali le uso come voglio, purché formino la parola di senso compiuto.

Al contrario, si convertono parole in numeri: MASSIMO = 3003; GIUSLAVORISTA = 6058401. È una tecnica sofisticata e complessa, quindi necessita di allenamento. Tuttavia, solo il fatto di convertire numeri in parole e viceversa è una Ginnastica Mentale.

Compito: 70 – 623 – 594 – 875 – 3112 – 98321

Tempo di esecuzione: 180 secondi.

Punteggio: 5 punti per ogni numero convertito che ha generato una parola di senso compiuto (in basso alcuni esempi di soluzioni).

Traguardo: totalizzare almeno 100 punti nel tempo dato.

Potenziamento: svolgere il compito in 120 secondi.

Soluzioni: 70 = CaSa – 623 = CiNeMa – 594 = LiBRo – 875 = FoGLio – 3112 = MaTToNe – 98321 = PaViMeNTo.

Varianti: Divertiti a convertire i tuoi numeri (Telefono, ecc.) in parole e viceversa.

