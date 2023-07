Il Gruppo Hera acquisisce Tiepolo: nuovo parco fotovoltaico nel ferrarese. Servirà 5.000 famiglie

L’acquisizione di Tiepolo costituisce un ulteriore passo del Gruppo Hera verso il raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità ambientale

Il Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, ha annunciato l’acquisizione dell’azienda Tiepolo Srl con l’obiettivo di realizzare un parco fotovoltaico nel ferrarese. L’operazione è presentata da Hera come un ulteriore tassello nella strategia per favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei territori serviti, e si inserisce nel contesto del suo piano industriale al 2026.

Per Hera, un nuovo passo verso la produzione di energie rinnovabili

Tiepolo Srl, di proprietà di Combigas e Greenfield Renewables, ha sviluppato il progetto per la costruzione di un parco solare fotovoltaico a Bondeno, in provincia di Ferrara. Questo impianto avrà una potenza di 8,9 megawatt e sarà in grado di produrre circa 13 GWh all’anno, soddisfacendo il fabbisogno energetico di oltre 5.000 famiglie. Si tratta di una delle numerose iniziative del Gruppo Hera volte alla produzione di energie rinnovabili, mirate a supportare cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti e nell’elettrificazione dei consumi.

Il Gruppo Hera ha impegnato forti investimenti per la transizione energetica e costito una nuova business unit dedicata alla produzione di energie rinnovabili e all’energy management. La multiutility punta ad essere un attore chiave nella riduzione delle emissioni di carbonio in tutti i territori in cui opera, accompagnandoli verso la neutralità carbonica.

Il commento dell’amministratore delegato

“Per il Gruppo Hera il contrasto al cambiamento climatico è cruciale e si traduce in una forte attenzione alla transizione energetica in tutti gli assi di sviluppo strategico previsti nel nostro piano industriale al 2026”, ha dichiarato Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. “Si tratta di iniziative concrete per la promozione delle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico ai nuovi modelli di generazione distribuita di energia elettrica e dall’idrogeno fino al biometano, che saranno sempre più protagoniste del processo verso la decarbonizzazione e la sicurezza energetica del nostro Paese. Ancora una volta il ruolo di Hera sarà fondamentale per lo sviluppo sostenibile di tutti i territori in cui operiamo”.