Il famoso dipinto “Miss La La at the Cirque Fernando” di Degas sarà esposto a giugno alla National Gallery di Londra

Nel giugno 2024 alla National Gallery, Miss sarà di della scena l’opera di Degas Miss La La at the Cirque Fernando, 1879. Questo famoso dipinto impressionista registra un momento straordinario e presenta una modella straordinaria: l’artista circense Miss La La (il suo nome d’arte; è nata Anna Albertine Olga Brown, 1858‒-1945)

Questa mostra esaminerà più da vicino i dipinti di Degas e rivelerà per la prima volta al pubblico nuove informazioni su Miss La La, sulla sua vita e carriera, tra cui una serie di fotografie mai viste prima di Olga, come era conosciuta i suoi amici e la sua famiglia.

Nel gennaio 1879 il pittore francese Edgar Degas assiste agli spettacoli nel Cirque Fernando di recente costruzione a Parigi

Lì, rimane incantato dalla destrezza e dall’abilità tecnica della star dell’acrobata Miss La La, piena di compostezza e grazia, e in procinto di raggiungere la fama internazionale. Degas ne fa il soggetto di uno dei suoi dipinti più originali e accattivanti, catturandola in uno dei suoi atti forse più sorprendenti e pericolosi: quando, sospesa a una corda stretta tra i denti, volteggia verso il soffitto del circo. Tra tutte le altre opere esposte alla IV Mostra impressionista di Parigi nell’aprile 1879, il dipinto è senza dubbio uno dei più audaci e moderni senza compromessi. Un significativo insieme di disegni preparatori di Degas, riuniti per questa mostra, lo mostra al lavoro, mentre osserva e disegna questo modello di notevole talento. Questi includono un grande disegno di Miss La La – pubblicato l’ultima volta più di cento anni fa – con il suo profilo delineato tre volte. Inoltre, sono esposti due disegni inediti di Degas scoperti di recente: un raro schizzo di Miss La La raffigurata contro l’architettura del circo, appesa alle travi vertiginose e un disegno del tutto sconosciuto della sua compagna di scena Teofilia, da “Miss La La e la Kaira Troupe’, posando anche per Degas.

Hilaire-Germain-Edgar Degas, ‘Miss La La at the Cirque Fernando’, 1879. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, California (2004.93) Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program

Ma chi era la star acrobata Olga?

Nata a Stettino, in Prussia (ora Polonia) da madre europea e padre afro-americano, l’identità razziale di Olga, sia come artista che come persona, sarà affrontata nella mostra. Presentando le recenti ricerche sulle modelle nere, la mostra ripristinerà il nome di Miss La La – Anna Albertine Olga Brown – ripristinando lo storico anonimato delle modelle non bianche. Una selezione di poster testimonierà la brillante carriera di Olga, la cui portata fino a poco tempo fa non era stata pienamente compresa, e il suo immenso successo in Francia, Inghilterra e oltre. Le fotografie di Olga scoperte di recente la raffigurano come un’acrobata di successo, nel suo outfit da acrobata, in posa accanto a oggetti di scena o ai suoi compagni circensi. Altri suoi ritratti fotografici, anch’essi svelati qui per la prima volta, mostrano molteplici aspetti della sua vita al di fuori del suo lavoro. Mostrano Olga come donna nella società, così come la sua vita successiva come manager di circo di successo e come donna di famiglia. Concentrandosi su uno dei capolavori di Degas, e sul suo unico dipinto raffigurante un soggetto non bianco di cui si conosce l’identità, la mostra esaminerà anche il modo in cui Degas stesso rappresentava e si relazionava con le persone di colore. Sebbene fosse lui stesso figlio di madre creola (di origine europea) e fosse affascinato dalla diversità etnica che vide durante un viaggio a New Orleans nel 1872-73, si ritiene che Degas abbia dipinto solo due opere che rappresentano persone di colore. Basandosi su recenti ricerche accademiche, una sezione della mostra indagherà il suo complesso rapporto con la rappresentazione della razza.

Mentre il dipinto, acquisito per la nazione nel 1925 grazie al Courtauld Fund, si appresta a celebrare i 100 anni nella collezione della National Gallery, la mostra esamina anche il modo in cui ha influenzato e ispirato l’arte britannica negli anni ’20. Opere di artisti come Thérèse Lessore e Duncan Grant costituiscono la sezione finale della mostra, esaminando come “Miss La La at the Cirque Fernando” abbia ispirato gli artisti britannici dopo la prima guerra mondiale e oltre. Caratterizzata da nuovo materiale, dai disegni di Degas fino ad ora non tracciati, a ritratti fotografici completamente inediti, e presentando nuove ricerche pionieristiche, la mostra getta una luce schietta e diretta su Anna Albertine Olga Brown, invitandoci a guardare con occhi nuovi il dipinto. “Miss La La al Circo Fernando”. La sua particolare risonanza oggi sarà enfatizzata, coinvolgendo i nostri visitatori con una storia stimolante mai raccontata in precedenza alla National Gallery. Questa è la terza di una serie di mostre “Discover”, che esplorano capolavori meno conosciuti sotto una nuova luce.

Il programma espositivo della Sunley Room è sostenuto dalla Bernard Sunley Foundation

La Bernard Sunley Foundation è una fondazione familiare che concede sovvenzioni e sostiene enti di beneficenza in Inghilterra e Galles che offrono un vero e proprio attenzione alla comunità e offrire maggiori opportunità ai giovani, agli anziani, ai disabili e alle persone svantaggiate.