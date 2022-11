Il veicolo di investimento (spac) porta in dote 330 milioni di dollari, mentre Hyperloop TT è stata valutata in 600 milioni. Il closing dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023

I treni a levitazione magnetica di HyperloopTT corrono ad alta velocità verso la Borsa di New York. Il produttore di sistemi di trasporto ad alta velocità ha annunciato, che si quoterà al Nasdaq tramite fusione con la spac Forest Road Acquisition Corp. – veicolo di investimento per raccogliere fondi e fondersi con altre società – guidato da due manager ex Disney (Tom Staggs e Kevin Mayer), dalla star del basket Shaquille O’Neal e da Martin Luther King III.

L’operazione stima il valore azionario di HyperloopTT a 600 milioni di dollari e si prevede che genererà proventi netti fino a 330 milioni di dollari, sempre se gli azionisti della società di acquisizione speciale non ritireranno il loro denaro prima del closing dell’operazione che dovrebbe avvenire nella prima metà del 2023.

Alla chiusura della transizione, la nuova società combinata si chiamerà “Hyperloop Transportation Technologies” e continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato Andrés de León e dal team di gestione di HyperloopTT.

Gli attuali azionisti e titolari di note convertibili di HyperloopTT deterranno azioni ordinarie della società per un valore di 289 milioni di dollari al momento della chiusura e la società combinata assumerà le opzioni e i warrant in circolazione di HyperloopTT.

HyperloopTT

HyperloopTT è una piattaforma leader nella concessione di licenze tecnologiche per la dirompente tecnologia hyperloop (concetto utilizzato per la prima volta da Elon Musk nel 2013). Si tratta di un sistema di trasporto ad alta velocità basato su tubi sottovuoto che utilizza la tecnologia della levitazione magnetica passiva. L’azienda detiene 66 brevetti globali e più di 80 marchi registrati che potrà concedere in licenza a operatori infrastrutturali e del trasporto.

HyperloopTT e i legami con l’italia

La società americana è al lavoro su diversi progetti. Fra i più importanti figura la realizzazione del collegamento tra Padova e Venezia. Come ricorda Milano Finanza, la tratta è oggetto di una gara da 800 milioni di dollari indetta in Veneto e che dovrebbe portare alla partenza del primo prototipo nel 2026, giusto in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina. HyperloopTT partecipa in consorzio con due colossi industriali italiani: Leonardo e Webuild.

Ma i legami tra la società americana e l’Italia non finiscono qui. Fra i primi azionisti dell’azienda c’è Bibop Gresta, co-fondatore ed ex presidente di Hyperloop Transportation Technologies e fondatore e ceo di Hyperloop Italia.