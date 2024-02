Hera scegliere Rise with Sap per accelerare il percorso di digitalizzazione

Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia a supporto dell’evoluzione dei propri processi aziendali, il gruppo Hera punta a migliorare efficienza operativa e flessibilità

Il gruppo Hera ha scelto la soluzione Rise with Sap per accelerare il proprio percorso di digitalizzazione e abilitare una business transformation che coinvolgerà i principali processi aziendali, in ottica di sostenibilità. Una decisione che amplia la partnership ventennale esistente tra Hera e Sap.

Hera e le prospettive con Rise with Sap

In particolare, Rise with Sap permetterà al gruppo Hera di “migliorare ulteriormente la business continuity e l’efficienza operativa, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che andranno a integrare gli importanti investimenti in innovazione da sempre messi in campo dalla multiutility”, fa sapere l’azienda in una nota, sottolineando che, attraverso questa soluzione, Hera riuscirà a semplificare la gestione di un volume rilevante di dati e accelerare la capacità di analizzarli e correlarli tra loro, così da ottimizzare e velocizzare le scelte strategiche e garantire performance più elevate.

La società ha spiegato che il percorso di trasformazione digitale verso l’adozione di Rise with Sap prevede un passaggio alla nuova tecnologia con un progetto sviluppato in più fasi su un orizzonte di oltre 3 anni, che coinvolgerà a partire dal 2025 tutte le aree di business e le funzioni di staff e sarà articolato in un programma in grado di garantire una migrazione che non impatti sull’operatività. “Questo approccio porterà alla ridefinizione di tutte le componenti applicative e infrastrutturali di Sap, combinando la strategia e i vantaggi del cloud con la tecnologia e l’architettura di Sap S/4HANA. Una scelta che punta su affidabilità, efficienza e flessibilità infrastrutturale garantite dall’offerta Rise with Sap sulla scalabilità ed evoluzione applicativa, con la possibilità di integrazioni con l’AI”, afferma ancora Hera.

Il direttore centrale Molè: “Accordo che ci permetterà di cogliere opportunità future”

“Sin dalla nascita del gruppo Hera, nel 2002, abbiamo sempre operato con una visione orientata all’innovazione per garantire elevati standard di qualità e continuità dei nostri servizi. Anche la scelta di collaborare da subito con Sap conferma la nostra volontà di dotarci di tecnologie all’avanguardia a supporto delle infrastrutture e dei processi operativi alla base del nostro business. Quello delle utility è un settore in evoluzione e rapido fermento, ma la grande flessibilità e scalabilità della soluzione Rise with Sap ci permettono di cogliere più facilmente le opportunità future e affrontare i cambiamenti dei modelli di business richiesti dalla dinamicità del mercato”, ha dichiarato Salvatore Molè, direttore centrale Innovazione del gruppo Hera.

“Affianchiamo il Gruppo Hera dall’inizio della loro storia in un contesto di mercato impegnativo con aspetti normativi molto rigorosi, dimostrando di essere sempre stati un partner tecnologico affidabile, in grado di accompagnare l’azienda nella sua costante crescita e nel rispetto di tutte le conformità di settore”, ha dichiarato Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia. “La creazione di un solido sistema di operazioni e processi automatizzati basato su Rise with Sap fornirà al gruppo Hera dati e insight intelligenti per cogliere nuove opportunità di business, raggiungere nuovi clienti, servire quelli esistenti con livelli di soddisfazione più elevati e sostenere il suo grande impegno in ambito sostenibilità”.