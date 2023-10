Hamas libera due ostaggi americani, madre e figlia consegnate alla Croce Rossa: oggi vertice in Egitto per la pace in M.O.

Primo piccolo raggio luce nella drammatica vicenda degli ostaggi sequestrati da Hamas che ieri ha liberato due donne americane con la mediazione del Qatar. Oggi vertice internazionale al Cairo per tentare di evitare che il conflitto tra Hamas e Israele si allarghi a tutto il Medio Oriente

Due ostaggi americani, Natalie Ranaan e la madre Judith, che erano state sequestrate il 7 ottobre scorso nel kibbutz di Nahal Oz, sono state liberate ieri “per motivi umanitari” da Hamas che ha ringraziato il Qatar per l’opera di mediazione. Le due donne sono state consegnate dopo il tramonto di ieri alla Croce Rossa Internazionale. E’ certamente una buona notizia che non cancella però l’incubo per la sorte degli altri 200 ostaggi, tra cui minori e donne, in mano ad Hamas.

In questa fase di grave crisi a Gaza, Israele prepara la sua controffensiva dopo l’assalto terroristico di Hamas. Controffensiva che avverrà in tre tempi e che gli americani cercano di ritardare per portare avanti, attraverso il Qatar, le trattative per il rilascio di altri ostaggi.

Oggi, intanto, al Cairo si terrà un vertice internazionale arabo-europeo per la pace in Medio Oriente promosso dal presidente egiziano al Sisi, al quale parteciperà anche la premier italiana Giorgia Meloni. L’obiettivo molto difficile da raggiungere è quello di tornare a parlare della questione palestinese, che non può confondersi con il terrorismo di Hamas, e disinnescare un conflitto a tutto campo che rischia di incendiare l’intero Medio Oriente. L’assenza degli americani fa però intuire che il vertice parte in salita.