Guida alla finanza: rating di credito e di sostenibilità, che cosa sono e a che servono? Domani si spiega su FIRSTonline

Nona puntata di Guida alla finanza domani su FIRSTonline. Sarà, come sempre, elaborata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue. L’intervento di domani sui rating è del professor Alfonso Del Giudice dell’Università Cattolica di Milano

Che cos’è e a cosa serve il rating di credito delle imprese e degli Stati? Chi lo elabora e perché si differenzia dal rating di sostenibilità, ossia dal rating ESG (acronimo che sta per Environment, Social and Governance)? In sintesi il rating è una valutazione sull’affidabilità e sulla qualità del debito di un’impresa o di uno Stato che influenza non poco il comportamento dei mercati finanziari ed è elaborato da agenzie di rating specializzate su cui non mancano le ombre di possibili conflitti di interesse. Il rating è una materia molto complessa e molto interessante che domani, 27 gennaio, spiegherà con grande chiarezza su FIRSTonline il professor Alfonso Del Giudice, ordinario di Finanza aziendale dell’Università Cattolica di Milano, nella nona puntata della Guida alla finanza elaborata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. L’intervento del professor Del Giudice sarà diffuso, come tutte le puntate di Guida alla Finanza che FIRSTonline pubblica, in 16 lingue.