Guida alla finanza: domani su FIRSTonline una puntata sulle tipologie di rischio sui mercati. Quali sono e come riconoscerli

Nella sesta puntata, diffusa in 16 lingue e pubblicata sabato 16 dicembre, della GUIDA ALLA FINANZA di FIRSTonline e REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors interviene Andrea Terzi, Professore di Economia alla Franklin University Switzerland di Lugano, che affronta il tema del rischio di investimento, nelle sue diverse sfaccettature

Qualsiasi investimento comporta un rischio. Azzerarlo è impossibile, riconoscerlo e valutarlo sì. Come riconoscere il rischio di investimento? Come stabilire se è meglio investire la propria liquidità o aspettare o addirittura rinunciare del tutto? Rischio di credito, rischio sistemico, rischio di mercato, rischio valutario e anche rischio di liquidità: come gestirli? È questo il tema della sesta puntata della Guida alla Finanza, realizzata da FIRSTonline con Ref Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors. A rispondere ai dubbi dei risparmiatori è questa volta Andrea Terzi, professore di Economia alla Franklin University Switzerland di Lugano.