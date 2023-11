Guerra Ucraina-Russia: nella notte il più potente attacco a Kiev. La contraerea ha distrutto più di 70 bersagli

Intanto nella notte il vertice Canada-Ue ha confernatoi il sostegno all’Ucraina, mentre il Washington Post scrive che Mosca sta progettando con i cinesi un tunnel sottomarino tra Russia e Crimea

Durante la notte l’esercito russo ha lanciato un vasto attacco contro Kiev e il distretto della capitale ucraina. “Questo è il quarto attacco con droni Shahed contro Kiev in un mese. Quello della scorsa notte è il più massiccio dall’inizio dell’invasione russa” ha detto il capo dell’amministrazione militare della città Mykhailo Shamanov. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram che nel quartiere Dniprovskyi i rottami di un drone hanno colpito un condominio, come pure a Solomianskyi, dove si lavora per estrarre due donne da sotto le macerie. “I nostri soldati hanno abbattuto la maggior parte dei droni” il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Purtroppo non tutti”. Intanto lo stato maggiore ucraino ha reso noto che nella notte l’esercito del Cremlino ha lanciato 75 droni sull’Ucraina e le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti 71.

Canada e Ue affermano il loro “incrollabile sostegno” a Kiev

Nella notte europea si è tenuto anche il vertice Canada-UE a Terranova, nel Canada orientale, nel quale entrambe le parti hanno riaffermato il loro sostegno all’Ucraina nella lotta contro l’invasore russo. “Staremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, hanno affermato i leader del Canada e dell’Unione Europea (UE) in una dichiarazione congiunta. “Lavoreremo per soddisfare le esigenze militari e di difesa immediate dell’Ucraina” e garantire che le sue esigenze di sicurezza “a lungo termine” siano soddisfatte, hanno aggiunto. Ottawa ha colto l’occasione per aumentare i suoi aiuti a Kiev: “Il Canada donerà più di 11.000 fucili d’assalto e più di nove milioni di cartucce “, ha dichiarato il primo ministro Justin Trudeau in una conferenza stampa nella città di Saint-Jean, sulla costa atlantica.

L’ipotesi di un ponte che collega la Russia con la Crimea

Intanto il Washington Post ha scritto che dopo i ripetuti bombardamenti del ponte Kerch, nel mese di ottobre uomini d’affari russi e cinesi con legami con il governo hanno discusso in segreto i piani per costruire un tunnel sottomarino che collega la Russia con la Crimea e hanno creato un “consorzio” per questo scopo. Mosca ha annunciato di aver distrutto 16 droni ucraini nel sud del paese e sopra la penisola di Crimea. Il Cremlino tramite il suo portavoce, Dmitry Peskov, ha risposto che tale voci “non meritano nemmeno di essere commentate. “Non sembra nemmeno un articolo da Washington Post, è una fesseria“, ha aggiunto il portavoce, citato dalle agenzie russe.