Gruppo Richemont fatturato in netta crescita: alla gioielleria la migliore performance. Giappone il nuovo Eldorado del lusso

La crisi del mercato cinese non ferma il lusso, che avendo capito di dover necessariamente andare incontro ad altri mercati, negli ultimi tre mesi conquista Americhe, Europa, Medio Oriente, ma anche Africa e soprattutto il Giappone. Ed è proprio il mercato giapponese destinato a diventare una forza trainante nell’economia globale del lusso del futuro

Richemont ha segnato ottime performance con vendite in aumento del 10% per il terzo trimestre terminato il 31 dicembre 2024 con una crescita a doppia cifra nelle Americhe, Europa, Medio Oriente e Africa e Giappone ma la cosa non si ferma qui. Netto miglioramento rispetto al primo semestre in tutte le aree di business, trainato da un’accelerazione nelle Maison di Gioielleria al +14%; Orologiai specializzati al -8%, “Altro” al +11%, comprese le maison di moda e accessori al +7% La performance del canale è guidata dal commercio al dettaglio.

Le vendite negli ultimi 9 mesi sono pari a 16,2 miliardi di euro

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita a doppia cifra tranne l’Asia Pacifico. Le vendite nella regione Asia-Pacifico si sono contratte del 7%, in gran parte a causa di un calo del 18% nella Cina continentale, Hong Kong e Macao messi insieme, influenzato principalmente dalla continua debolezza della domanda nella Cina continentale. Altri mercati asiatici hanno visto la loro performance migliorare nel trimestre, con risultati positivi nella maggior parte dei paesi, inclusa una crescita a due cifre in Corea. In Europa, le vendite sono aumentate del 19%, alimentate dalla maggiore domanda interna e dalla spesa turistica, in particolare da parte dei residenti del Nord America e del Medio Oriente. Tutti i principali paesi della regione hanno registrato un aumento delle vendite in questo trimestre, con performance notevoli in Francia, Svizzera e Italia. La crescita delle vendite è stata pari al +22% nelle Americhe, con incrementi in tutte le aree di business sulla scia della forte domanda locale. In Giappone, la spesa sia dei turisti che dei locali ha continuato a trainare le vendite, che sono aumentate complessivamente del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite nella regione del Medio Oriente e dell’Africa sono aumentate del 20%, guidate dagli Emirati Arabi Uniti e dall’aumento della spesa turistica.

In netta crescita la gioielleria mentre scende l’interesse come investimento per l’orologeria

Le vendite al dettaglio sono aumentate dell’11%, con una crescita in quasi tutte le regioni, guidate dalle Maison di gioielleria, e aumentando ulteriormente il loro contributo al 71% delle vendite del Gruppo. Le vendite all’ingrosso sono state superiori del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sostenute da una solida performance nell’area di business Maison di gioielli e altri, che ha più che compensato un calo negli orologiai specializzati. Le vendite al dettaglio online sono aumentate del 17%, guidate anche da Maison di gioielli e altro.

Le quattro Maison di gioielleria del Gruppo – Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e Vhernier

Queste hanno visto la loro crescita accelerare in questo trimestre al +14% rispetto a un impegnativo +12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò è stato alimentato dall’andamento delle linee iconiche di Gioielli e Orologi supportate da novità che hanno riscontrato un forte successo, in particolare durante le festività natalizie. Le vendite sono aumentate in tutti i canali e in quasi tutte le regioni, con il contributo maggiore alla crescita proveniente dalle Americhe e dall’Europa. Le vendite dei produttori di orologi specializzati sono cresciute in tutte le regioni ad eccezione dell’Asia Pacifico, con notevoli aumenti a due cifre nelle Americhe, in Medio Oriente e in Africa, moderando così il tasso di calo del 16% osservato nella prima metà dell’anno al -8% nel terzo trimestre. . L’area Altri business del Gruppo, che comprende le Maison di Moda e Accessori, ha registrato un aumento delle vendite dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Watchfinder & Co cresce a doppia cifra, mentre le Maison Moda & Accessori vedono aumentare le loro vendite del 7%, grazie ai continui progressi di Alaïa e Peter Millar, nonché al contributo aggiuntivo di Gianvito Rossi, consolidato dal 1° febbraio 2024.