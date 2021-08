Green pass obbligatorio per i dipendenti: in Francia nuova stretta

Mentre in Italia si attenda l’entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass, in Francia scatta una nuova stretta per i dipendenti di strutture aperte al pubblico – Coinvolti decine di settori e migliaia di lavoratori

In Francia i dipendenti che lavorano in strutture aperte al pubblico dovranno possedere il green pass. A due giorni dall’entrata in vigore in Italia delle nuove regole sulla certificazione verde per trasporti, scuole e università, in Francia scatta l’ennesima stretta che coinvolge decine di settori e migliaia di lavoratori. Lo scopo è quello di frenare la quarta ondata di contagi. Il 29 agosto, la Francia ha registrato 13.630 nuovi casi di Covid-19 e 53 decessi. In base agli ultimi dati, il 58,1% della popolazione ha completato l’intero ciclo vaccinale, mentre il 71,6% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose.

Secondo quanto stabilito dal Governo di Parigi, per lavorare in determinati comparti a contatto con il pubblico sarà obbligatorio essere in possesso di un certificato di vaccinazione completo (doppia dose di Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una sola per il vaccino Johnson & Johnson), di un test negativo inferiore a 72 ore o del certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19.

Le nuove regole sono valide per i dipendenti di:

sale per audizioni, conferenze, proiezioni e riunioni;

sale pe r concerti e spettacoli, cinema, musei e festival;

musei e festival; strutture sportive al chiuso;

conservatori, quando accolgono gli spettatori, e altri luoghi di educazione artistica;

sale giochi, parchi zoologici, parchi di divertimento e circhi, fiere e mostre, biblioteche.

Obbligo di green pass anche per i dipendenti di navi e navi da crociera, discoteche, club, bar e ristoranti, ristoranti aziendali, punti vendita da asporto e autogrill, nonché servizi in camera e colazioni negli hotel.

La certificazione verde sarà infine obbligatoria per chi lavora nei trasporti a lunga percorrenza, (treni, compagnie aeree, bus interregionali) e nei grandi centri commerciali di oltre 20.000 m2.

Ricordiamo che in Italia dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio per poter prendere un treno (alta velocità, intercity, interregionali), salire su navi e traghetti a lunga percorrenza, prendere un aereo. Dalla stessa data inoltre, oltre al personale sanitario, sarà obbligatorio possedere il green pass anche per operatori e docenti di scuole e università.