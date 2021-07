Governo e quota 100: Elsa Fornero nella squadra di Palazzo Chigi

L’ex ministra del Lavoro del Governo Monti entrerà a far parte del Consiglio presieduto dal sottosegretario Tabacci per dare suggerimenti al Governo sulle ricette per la ripresa. Molti big insieme a lei, ecco chi sono



Esperti, tecnici e professori tornano a Palazzo Chigi grazie al neonato Consiglio d’indirizzo per la politica economica istituito dal sottosegretario alla Presidenza, Bruno Tabacci. Tra essi c’è Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro del governo Monti che promosse e varò l’ormai celebre riforma delle pensioni attualmente in vigore. Obiettivo del Consiglio sarà quello di “orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica”.

Secondo il Corriere delle Sera “c’è da credere che il ruolo che la Fornero avrà da consulente del governo Draghi sarà una volta di più quello di una sorta di ‘grillo parlante’. Che è, d’altra parte, il compito che la professoressa assegna agli esperti come lei”. Difficile che torni ad occuparsi direttamente di pensioni, ma in vista della scadenza di Quota 100, sul tavolo del Consiglio d’indirizzo troveranno spazio gli “interventi selettivi” necessari per evitare lo scalone.

Insieme a Fornero, ad orientare, potenziare ed efficientare la politica del Governo Draghi, arriverà il gotha italiano dell’economia, del diritto e del lavoro, una sorta di “comitato di saggi”, come lo definisce Repubblica, che avrà il compito di suggerire all’Esecutivo le migliori ricette per promuovere la ripartenza e spingere la crescita. Qualche nome? Tra gli altri membri figurano l’ex presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, l’ex direttrice di Bankitalia, Anna Maria Tarantola, l’economista Alessandra Lanza (ex Fmi, Sace e Intesa Sanpaolo), il vicepresidente di Assolombarda, Antonio Calabrò, l’ex preside di Sociologia alla Cattolica di Milano, Mauro Magatti. E ancora: Patrizia De Luise, Giuseppe De Rita, Alessandro Palanza, Alessandro Pajno, Monica Parrella, Paola Profeta, Silvia Scozzese, Alessandra Servidori, Mauro Zampini. A presiede l’ente sarà lo stesso sottosegretario Tabacci.

Il Consiglio d’indirizzo opererà presso il Dipe, il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica diretto da Marco Leonardi.