Google lancia la sua Università: corsi online di 6 mesi

Il costo non dovrebbe superare i 300 dollari – L’obiettivo è formare professionisti in grado di entrare subito nel mercato del lavoro legato al web

Google sta per lanciare la sua università online. I corsi dureranno al massimo sei mesi e il loro costo non dovrebbe superare i 300 dollari. Al termine del percorso – più che mai intensivo – gli studenti saranno sottoposti a una verifica e, in caso di promozione, otterranno uno dei “Google Career Certificates”, pensati per chi intende specializzarsi nei settori più richiesti del mondo digitale. L’università di Big G, infatti, non avrà tutte le facoltà: il suo obiettivo è formare professionisti in grado di entrare subito nel mercato del lavoro legato al web. Per questa ragione i contenuti dei corsi saranno aggiornati molto prima (e più spesso) di quanto non avvenga nelle università tradizionali.

La concorrenza di Google rischia d’infliggere un duro colpo agli atenei, che offrono corsi di durata molto più lunga e – negli Stati Uniti – hanno costi decisamente elevati, al punto che molti studenti rimangono indebitati per molti anni dopo il conseguimento del titolo.

C’è poi da considerare il fattore Covid: con la pandemia che imperversa, la maggior parte delle università si trova in difficoltà con la gestione dei corsi ed è probabile che la didattica in presenza sarà penalizzata per tutto il prossimo anno accademico. Questa situazione potrebbe avvantaggiare proprio Google, che con i suoi nuovi corsi online punta a sottrarre un’importante quota di mercato ai normali centri universitari.

Certo, i dubbi non mancano. Quello più diffuso riguarda la durata: come farà Big G a condensare in sei mesi dei percorsi formativi che, normalmente, richiedono diversi anni di studio? E ancora: visti i tempi e i costi ridotti, la qualità della formazione sarà davvero in grado di fare concorrenza a quella delle università tradizionali? Per scoprirlo ci vorrà un po’ di tempo. Al momento, infatti, non si sa ancora quando prenderanno il via i corsi online targati Google. Da Mountain View, comunque, assicurano che non manca molto.