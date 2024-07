Giubileo 2025 a Roma: “Sia sostenibile e sicuro”. Dieci proposte di Cgil e Uil al sindaco Gualtieri

Cgil e Uil presentano dieci punti alla giunta Gualtieri per controllare i lavori dell’evento del 2025. La spia di un disagio ma anche un’opportunità per vincere

La cosa più opportuna che deve fare il Comune di Roma a 200 giorni dall’inizio del Giubileo è vigilare sui cantieri e sulla sostenibilità della città. È un evento straordinario e le regole da rispettare sono molte, certamente. L’organizzazione del lavoro è ai primi posti e lo smart working, per esempio, è da prendere in considerazione per decongestionare la città. Cgil e Uil hanno presentato dieci punti all’amministrazione comunale per trovarsi tutti insieme a reggere l’afflusso di milioni di pellegrini e turisti. Roma soffrirà per queste presenze, ma i lavori sin da ora devono avvenire in maniera controllata e con disagi limitati. Una speranza? Diciamo di sì, perché chi vive a Roma se li sente addosso i disagi, nonostante le rassicurazioni degli enti che hanno affidato gli appalti.

Giubileo Roma, sicurezza e vigilanza

La sicurezza sul lavoro non è un tabù nella Capitale. I numeri ci dicono che nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati denunciati 13.643 infortuni sul lavoro. Non tutti sono legati ai lavori giubilari ma sono comunque una cifra tosta: 2.178 infortuni dichiarati ogni mese. I due sindacati hanno presentato le proposte partendo dalla principale che è “zero infortuni sul lavoro durante i lavori del Giubileo”. Questo dopo settimane tragiche per incuria e indecenti responsabilità di datori di lavoro. È chiaro che non si può lasciar correre e in questo caso il sindaco Roberto Gualtieri non può fallire la principale mission della sua gestione. Ne ha parlato recentemente con Papa Francesco e i contatti tra Comune e Vaticano sono costanti. Per il 9 luglio è convocata in Comune un riunione sui temi proposti da Cgil e Uil e vedremo quanta sostanza sarà messa in campo.

Mancano 200 giorni al Giubileo e siamo convinti che debba essere una occasione di rilancio, anche per affrontare problemi che riguardano il mondo del lavoro del Lazio e di Roma, hanno detto i sindacati. Il modello Roma delle opere del Giubileo deve essere esteso a tutte le opere che verranno fatte nella Capitale con i fondi del Pnrr e i fondi ordinari. Quante sono le imprese impegnate oggi? Decine e decine e rispetto all’obiettivo infortuni zero, si aprirà una discussione sugli appalti e sui contratti? I lavori tengono conto degli impatti ambientali a 360 gradi?

Giubileo Roma, il contesto e la sinistra di governo

Quando affrontano questi temi, Cgil e Uil alzano l’attenzione sulle esternalizzazioni dei lavori. Sono ancora troppe e c’è un tema dei salari che vanno aumentati, hanno sottolineato a giusta ragione. Hanno chiesto, allora, di creare percorsi di internalizzazione dei servizi pubblici. “Per farlo – ha detto Natale Di Cola, segretario Cgil di Roma e Lazio – dobbiamo investire sulla contrattazione integrativa. Per organizzare i servizi non servono solo manager, ma anche i lavoratori e le lavoratrici”. Un sindaco di sinistra ignora tutto questo? Nel contesto urbano c’è tanta marginalità cui si fatica a dare risposta. La Chiesa ha alzato molto il proprio impegno in vista dell’evento del 2025. L’istanza laica viene fatta, però, alle istituzioni locali che devono stare attente per non farle aumentare le sofferenze sociali ed economiche. È impegno delle istituzioni farsi carico di soluzioni che vadano oltre la durata dell’Anno Santo occupandosi di emergenza abitativa, di povertà energetica, di soddisfazione di bisogni primari, di accoglienza, di rispetto delle minoranze.

Non solo i sindacati, tutti si aspettano una buona prova di governo locale nella città che diventerà lo specchio del paese. La destra ovviamente ha già preparato le munizioni propagandistiche per una probabile rivincita. Il tema è impegnativo quanto la vigilanza sulla vita vera che nella visione nazionale deve registrare l’attenzione della sinistra al governo di una grande città. Le dieci proposte sindacali, in fondo, sono la spia di un’apprensione sociale ma in maniera più anmpia sono soprattutto l’incentivo a dare un senso ai grandi eventi.