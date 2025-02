Giornata del Made in Italy: si celebra il 15 aprile, domande per partecipare entro il 21 febbraio

La rassegna si svolge nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. L’evento celebra la creatività italiana, mettendo in luce il legame tra imprese, ricerca e nuove tecnologie

Il 15 aprile 2025, l’Italia celebrerà la Giornata Nazionale del Made in Italy. Il tema di quest’anno è “Made in Italy tra identità e innovazione”, con un focus particolare sulle nuove tecnologie. Lo scopo principale è favorire un maggiore dialogo tra il mondo del lavoro, la ricerca e la sperimentazione. La capacità di costruire buone interrelazioni tra settori strategici, nel segno della sostenibilità, farà da cornice alla presenza di decine di espositori. Per partecipare alla Giornata, imprese, scuole, università, enti locali e associazioni hanno tempo fino al 21 febbraio per presentare eventi e iniziative.

Giornata Nazionale del Made in Italy 2025: come partecipare

Il Made in Italy viene celebrato il giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci e intende promuovere quella creatività italiana che conquista primati in tutto il mondo e la sua funzione sociale. Secondo Unioncamere, il valore complessivo del brand Made in Italy è stimato in oltre 400 miliardi di euro.

Le proposte per partecipare all’evento del 15 aprile saranno valutate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenendo conto del numero di soggetti coinvolti, dell’impatto sui territori e della rilevanza culturale, sociale, scientifica, artistica, storica e sportiva.

Tutte le informazioni su come partecipare, inclusi i criteri di valutazione, sono disponibili nella circolare pubblicata dal Mimit sul sito ufficiale. Sulla stessa piattaforma sarà possibile consultare anche la lista aggiornata degli eventi ufficiali. Infine, gli eventi selezionati potranno utilizzare il logo ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy nelle loro attività di comunicazione.