Get24: al via la “Call for Projects and Papers” per presentare tecnologie innovative per la decarbonizzazione

L’obiettivo è trovare nuovi progetti, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee finalizzate ad accelerare la transizione energetica. Vetrina dell’evento sarà il Get24 – Global Energy Transition Congress and Exhibition Convention in programma a Milano dal 1° al 3 luglio 2024

Parte in questi giorni il “Call for Projects and Papers” di Get24, il Global Energy Transition Congress and Exhibition. Si tratta di un’iniziativa internazionale che invita a presentare nuovi progetti, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee finalizzate ad accelerare la transizione energetica.

Cos’è Get24

All’Allianz MiCo Milano Convention Centre dal 1° al 3 luglio 2024 si terrà il primo forum globale che unisce il settore energetico e gli ecosistemi industriali ad alta emissione di carbonio. L’obiettivo è accelerare la transizione energetica attraverso tecnologie di decarbonizzazione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi “net zero”.

GET24 sarà un evento di grande portata con la partecipazione di 300 ministri e CEO in 70 conferenze, oltre a più di 2.000 delegati, 500 espositori e 20.000 visitatori. Questo forum rappresenta uno dei più grandi intersettoriali al mondo per esperti “net zero” e protagonisti della transizione energetica, focalizzandosi su passi realizzabili verso gli obiettivi climatici.

L’evento si concentra sulla riduzione delle emissioni nei settori ad alta intensità di carbonio e promuove partnership innovative, business sostenibili e politiche a sostegno delle emissioni “net zero”. Il programma della conferenza si articola attorno a sei temi chiave, esplorando varie prospettive per affrontare l’impasse “net zero”, la sostenibilità scalabile, il capitale della decarbonizzazione, la crescita verde inclusiva, il cambiamento del comportamento delle aziende e dei consumatori, e l’azione per il clima oltre il carbonio.

La Call for Projects and Papers

Il “Call For Projects And Papers” è un bando internazionale progettato per ispirare azioni, sbloccare finanziamenti e promuovere innovazioni aziendali finalizzate a un’economia globale rigenerativa. Rivolto a leader dell’energia, innovatori nelle soluzioni a basse emissioni di carbonio, finanza, Big Tech e industrie Hard-to-Abate, il bando invita specialisti di tecnologia, imprenditori, esperti di dati, ingegneri, manager strategici, ricercatori, legislatori e finanziatori a presentare progetti e paper. C’è tempo entro il 1 febbraio 2024 per presentare il progetto.

Il “Call for Projects and Papers” fornisce ai titolari di progetti consolidati l’opportunità di mettere in evidenza gli elementi chiave delle loro iniziative, tra cui l’impatto ambientale e sociale, i costi e i rendimenti, le tecnologie impiegate e le tempistiche. Ciò permette loro di ispirare gli altri e di ricevere feedback sulla possibilità di adattare e replicare il progetto sul mercato.

Come funziona la Call

La partecipazione al “Call for Projects and Papers” rappresenta un’opportunità unica per i progetti in attesa della decisione finale di investimento (FID) di presentarsi a potenziali investitori interessati a azioni “net zero”.

È un’occasione per esporre i punti di forza del progetto, il modello finanziario proposto, i requisiti di investimento, il potenziale impatto ambientale e sulla comunità, gli utenti finali, le tecnologie validate e l’adattabilità nei settori Hard-to-Abate.

I partecipanti hanno l’opportunità di presentare documenti e relazioni contenenti nuove idee, casi studio, ricerche di mercato e strategie per raggiungere l’obiettivo “net zero”. I progetti selezionati avranno 15 minuti per presentarsi nell’ambito del progetto “X-Change” durante il “Global Energy Transition Congress and Exhibition”, con ulteriore esposizione sul sito web di GET e sui suoi canali social.

GET offre uno spazio per presentare soluzioni, condividere best practice, ampliare il network e superare ostacoli alla transizione energetica. Un Comitato di selezione indipendente composto da dirigenti ed esperti della transizione energetica valuterà tutti i progetti e i paper per garantirne qualità e rilevanza.

“Il bando “Call for Projects and Papers” è una parte vitale di GET24. L’invito a presentare paper offre approfondimenti strategici e tecnologici sulle migliori pratiche per accelerare la transizione, mentre l’invito a presentare progetti vuole mostrare azioni concrete già in atto che possono essere replicate e ispirare altri. Questa è anche l’occasione per presentare progetti che hanno la possibilità di avere un impatto significativo, ma che devono ancora ottenere i finanziamenti necessari. È tempo di trasformare gli impegni in azioni e il settore energetico, i settori Hard-to-Abate, la finanza e le start-up devono unirsi per trasformare le ambizioni della COP nel business della decarbonizzazione. GET offre l’opportunità per raggiugere questo obiettivo” ha dichiarato Sarah Howell Presidente di Get Global Energy Transition.