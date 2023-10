Generali vende Tua Assicurazioni ad Allianz per 280 milioni. Cresce di un punto il Solvency Ratio

Tua è focalizzata sul business danni nel mercato italiano e opera principalmente, nel settore auto, che rappresenta circa il 60%. Generali l’aveva ereditata dall’opa realizzata su Cattolica Assicurazioni.

Generali ha raggiunto un accordo per la cessione di TUA Assicurazioni a Allianz Milano per un corrispettivo di 280 milioni di euro per cassa. L’offerta di Allianz è stata ritenuta migliore di quella degli altri pretendenti in gara (Groupama, Talanx e Hdi) che si erano fatti avanti per la compagnia, che ha un portafoglio premi di circa 280 milioni.

A Piazza Affari stamane il titolo Generali quota 19,23 euro, in rialzo dello 0,026%

Per Generali il Solvency Ratio cresce di un punto

La compagnia di assicurazione triestina aveva ereditato Tua Assicurazioni dall’opa realizzata su Cattolica Assicurazioni e con la sua cessione incrementa di circa 1 punto percentuale il Solvency Ratio del Gruppo, mentre avrà un impatto trascurabile sull’eps. Tua Assicurazioni, focalizzata sul business danni nel mercato italiano, opera principalmente, nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta da quasi 500 agenti e intermediari senza vincolo di mandato. L’operazione, dice una nota di Generali, è in linea con l’implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo, “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, che prevede di perseguire una crescita profittevole, ridurre la complessità con l’obiettivo di efficientare la macchina operativa e di aumentare la diversificazione del segmento Danni.

Allianz attesa incrementare con Tua la quota di mercato all’11%

Con questa operazione la quota di mercato di Allianz nel mercato assicurativo Danni è attesa crescere di circa 1 punto percentuale per arrivare all’11%, consolidando la propria posizione quale terzo player in Italia. “Grazie alla forte focalizzazione sulla centralità del cliente e sull’eccellenza distributiva, Allianz garantirà una transizione agevole per i clienti, dipendenti e agenti, realizzando al contempo economie di scala” dicono dalla compagnia. “L’acquisizione di Tua Assicurazioni si inquadra in una strategia di lungo termine che punta alla crescita nei rami Danni con un focus speciale sulla clientela retail e le pmi”, ha dichiarato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz spa, “Siamo certi che i nuovi agenti e i loro clienti scopriranno una gamma di prodotto completa, una piattaforma tecnica all’avanguardia e una notevole voglia di crescere professionalmente. Dal 2014 al 2022 i colleghi e gli agenti provenienti da Milano, Sasa e Aviva hanno portato competenze e nuove idee. Un successo che siamo certi continuerà con Tua. Allianz, costruttori di certezze”.

Il perfezionamento dell’operazione, soggetto ad aggiustamenti in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazione, è previsto entro il primo trimestre del 2024. Per l’operazione, Mediobanca e Rothschild & Co hanno agito in qualità di advisor finanziari e lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.