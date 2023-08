Generali più vicina alla vendita di Tua Assicurazioni. L’operazione è stimata in 250-300 milioni

Tra i pretendenti, in pole position ci sono Allianz, Talanx Itas e Groupama

Ancora qualche dettaglio e il dossier per la vendita di Tua Assicurazioni da parte del gruppo Generali potrà essere perfezionato: entro la metà di settembre verranno presentate le offerte vincolanti per un’operazione che viene stimata in 250-300 milioni e che potrebbe chiudersi entro fine anno.

Tua Assicurazioni, che Generali ha ereditato in seguito all’integrazione di Cattolica, opera per lo più attraverso agenti plurimandatari. Da quando si è iniziato a parlare della cessione, i pretendenti non sono mancati, ma strada facendo, alcuni hanno mollato il colpo.

Allianz, Talanx, Itas e Groupama i pretendenti più convinti

Nella rosa dei più convinti sono rimasti i tedeschi di Allianz, Talanx (che in Italia controlla Hdi) e la mutua trentina Itas. A spingere all’azione quest’ultima sarebbe più in particolare VHV, uno dei maggiori assicuratori tedeschi nei rami auto e responsabilità civile, storico socio e alleato di Itas. Alla finestra c’è poi anche la francese Groupama. Invece, secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti la spagnola Mapfre, le francesi Axa e Covéa, la svizzera Helvetia, la britannica Admiral, la belga Ageas e le italiane Prima Assicurazioni, Reale Mutua e Bene Assicurazioni, partecipata da Italmobiliare che pure nella primavera scorsa sembravano aver mostrato interesse.

I numeri di Tua: premi a 280 milioni nel 2022, risultato netto in rosso

Il mandato per la vendita di Tua Assicurazioni è nelle mani di degli advisor Rothschild e Mediobanca. La stima di 250-300 milioni per la vendita è compatibile con l’ammontare complessivo dei premi registrati a fine dello scoso anno, pari a 280 milioni (in linea con i 281 milioni di euro del 2021). Il combined ratio della compagnia è del 97,9% (dal 95% del 2021), mentre il risultato netto, per effetto dei mercati, è stato negativo per 6,3 milioni (rispetto all’utile di 12,8 milioni di euro del 2021). Alla fine dell’anno scorso la rete di vendita della compagnia era costituita da 506 agenzie, prevalentemente plurimandatarie (537 al 31 dicembre 2021) e da 180 broker. Con una presenza geografica (esclusi i broker) radicata soprattutto nel Nord Italia con 230 agenzie (il 47% della rete), 141 agenzie al Centro (27,9%) e 127 al Sud (25,1%), e circa 610 mila clienti.