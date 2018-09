Generali si rafforza nel risparmio gestito: trattative con Sycomore

Il gruppo del Leone ha annunciato l’avvio di una trattativa in esclusiva con l’asset manager indipendente francese con oltre 8,3 miliardi in gestione. Obiettivo: conquistare la maggioranza lasciando però una quota significativa agli attuali azionisti e dipendenti che manterrebbero la gestione indipendente.

Generali gioca la carta Sycomore. Il gruppo assicurativo ha annunciato giovedì “l’avvio di negoziazioni esclusive con gli azionisti di Sycomore Asset Management”, un asset manager indipendente con oltre €8,3 miliardi in gestione a luglio 2018 e sede a Parigi, “per acquisire la quota di maggioranza nella società, e formare una partnership strategica”.

Il Leone spiega in un comunicato che “la partnership proposta rappresenta una nuova tappa nell’esecuzione della strategia multi-boutique nell’asset management annunciata a maggio 2017. Sycomore entrerebbe a far parte della piattaforma multi-boutique di Generali coordinata da Generali Investments Partners, rivestendo un ruolo fondamentale per l’obiettivo di diventare la principale piattaforma multi-boutique in Europa”.

Se questo è l’obiettivo, il gruppo triestino spiega come avverrebbe la partnership. Al gruppo Generali andrebbe infatti la partecipazione di maggioranza di Sycomore, i suoi fondatori resterebbero però azionisti significativi mentre ai dipendenti verrebbe offerta la possibilità di un ampliamento della propria quota.

Nei piani oggetto del negoziato è previsto che il team di Sycomore continui “a gestire la strategia e l’operatività della società in modo indipendente”.

Sycomore è un pioniere nel segmento ESG/SRI in Francia che è il principale mercato europeo per le soluzioni di investimento ESG (Environmental, social and governance) e SRI (Socially responsible investing), due acronimi che sottintendono l’approccio sostenibile agli investimenti, tanto da diventare nel tempo un player di riferimento in quest’area in forte crescita.

“Siamo felici di iniziare una nuova fase nella nostra partnership di lunga data con Generali. La domanda di soluzioni di investimento socialmente responsabili è in aumento, grazie alla crescita della consapevolezza e della richiesta degli investitori” è il commento di Emeric Préaubert, Founding Partner e Chief Executive Officer di Sycomore Asset Management. L’annuncio del negoziato in esclusiva rappresenta invece “un’accelerazione nell’esecuzione della nostra strategia sull’asset management e un arricchimento della nostra offerta con soluzioni di investimento innovative” , ha sottolineatoTimothy Ryan, Group Chief Investment Officer di Generali, e più orientate sugli investimenti sostenibili e responsabili.