Generali premiata per gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Riconoscimento di Assosef nell’ambito della XV edizione di Green Globe Banking 2030 per la “migliore comunicazione su finanza sostenibile”

Generali si aggiudica il Gran Premio Sviluppo Sostenibile. Il Leone è stata premiato dall’Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari (Assosef) nell’ambito della XV edizione di Green Globe Banking 2030 – Financial Services for SDGs, per promuovere comportamenti e consumi sostenibili. Si tratta dell’evento annuale che riconosce il contributo di banche, assicurazioni e società finanziarie al raggiungimento degli obiettivi parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Il comitato scientifico di Assosef ha premiato Generali per “l’approccio integrato di informazione finanziaria e non finanziaria” e perché “ha individuato i megatrend materiali su cui focalizzare le iniziative strategiche di fruppo con l’obiettivo di impegnare tutte le business unit e le funzioni aziendali con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, all’invecchiamento della popolazione e alle pandemie e agli eventi estremi”. Inoltre, è stato evidenziato l’impegno del gruppo “nella promozione degli obiettivi di miglioramento della relazione con la clientela retail, da un lato con un significativo aumento della raccolta premi da prodotti a valenza ambientale e dall’altro attraverso lo sviluppo di strumenti digitali”.