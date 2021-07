Gelato: Video contest di quello artigianale spiegato in 90 secondi, il vincitore è di Ostuni

Concorrenti da tutta Europa per spiegare in un video quello al Mantecado, gusto dell’anno. Forte ripresa dei consumi di gelato nei primi mesi di quest’anno

E’ Taila Semeraro della gelateria Ciccio in Piazza di Ostuni (BR), il vincitore del video contest indetto da Artglace uno degli eventi che precedono la decima edizione del Gelato Day, che si svolge ogni anno in tutta Europa il 24 marzo.

La gara si basava su un breve video di 90 secondi in cui si doveva mostrare la preparazione del Gusto dell’Anno, il Mantecado, seguendo la ricetta ufficiale. Al secondo posto si sono piazzati Luca Coccè della gelateria Peccati di Gola di Gallarate (VA) e al terzo Andrea Lunardon della gelateria Temptations di Soave (VR).

Dai numerosi contenuti pervenuti per il contest sono emerse alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’arte dei mastri gelatieri in Italia e all’estero: con i propri video, i partecipanti, arrivati da tutta Italia e tutta Europa ‒ con anche un fuori concorso dalla Colombia ‒ hanno aperto le porte dei propri laboratori. Il concorso si è rivelato un viaggio alla scoperta delle migliori tradizioni: tra i campi e le mucche di Imola, tra le case bianche di Ostuni, tra gli aranceti del salernitano. Si è rivelato il racconto, attraverso le immagini, dell’intera filiera del gelato: dagli allevamenti ai contadini, dai macchinari ai banconi, ogni persona ha mostrato un mondo in cui l’attenzione a ogni dettaglio, la cura nei confronti di ogni ingrediente, l’estro che guida le mani del gelatiere per realizzare un capolavoro culinario sono elementi in grado di accomunare persone lontane anche migliaia e migliaia di chilometri ma guidate da una passione che si trasmette da secoli, di generazione in generazione.

La grande partecipazione al contest del Gelato Day è un chiaro segnale di ripresa e di crescita della filiera confermata dall’Osservatorio SIGEP relativo al primo semestre del 2021, che ha riscontrato un aumento dei consumi di gelato artigianale intorno al 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato sicuramente significativo sebbene non ancora ai ritmi pre-pandemia. Se, infatti, i mesi di maggio e giugno 2021 registrano dei livelli quasi uguali agli stessi mesi del 2019, durante questa prima metà dell’anno gli andamenti migliori si sono finora registrati nel centro e sud Italia (Roma attesta un +22%, la Calabria +20%), con dati purtroppo ancora negativi per le grandi città turistiche italiane, che sentono la mancanza di turisti stranieri come in passato. Si tratta di un settore che ha un impatto economico notevole: la filiera del gelato artigianale nel 2019, valeva, tra gelaterie con produzione e sole rivendite, oltre 39mila imprese per un fatturato annuo di 4,2 miliardi e 75 mila addetti diretti.

Se estate vuol dire quindi più consumo di gelato, dai più grandi ai più piccoli nella stagione calda si è un po’ più predisposti a sperimentare gusti e sapori inediti. Come racconta Thomas Infanti della Gelateria Antiche Tentazioni di Salvezzano di Dentro (PD), il gelato è un alimento molto versatile che si presta ad abbinamenti anche insoliti, come ad esempio l’utilizzo delle erbe aromatiche e spezie affiancate sia alla frutta che alle creme. Non sorprende pertanto trovare coni e coppette al gusto di formaggi, di baccalà, di barbabietola o carota nera.

La Giornata Europea del Gelato Artigianale è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative volti a diffondere la cultura del gelato artigianale, quella del “Gelato Day” è un’occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Peculiarità del “Gelato Day” è il “Gusto dell’Anno”, scelto ogni anno da uno dei Paesi aderenti: per la nona edizione del Gelato Day del 24 marzo 2021 sarà il “Mantecado”, crema antica alla vaniglia con salsa d’arance, variegato con scaglie di cioccolato fondente, scelto dalla Spagna.

