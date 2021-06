Gelato in casa, integrale, vegetale, biologico e senza gelatiera? Ora si può fare

Grezzo Raw Chocolate, gelateria innovativa, lancia futuribili preparati bio per Gelato in barattoli di vetro. Basta aggiungere acqua, frullare e congelare. E soprattutto con il 50 per cento di zuccheri in meno rispetto a quelli tradizionali

Un gelato da fare a casa in tre minuti senza gelatiera, e per di più integrale, vegetale, biologico? Si può fare, e ci si può sbizzarrire anche con le varietà: Pistacchio, Nocciola, Mandorla, Cioccolato Crudo, Gianduia, Caramello salato crudista, Proteico con burro di arachidi, Ciocodolce, Crema al limone, Caffè.

L’idea è nata durante il primo lockdown del 2020 e ha richiesto un anno di esperimenti per ottenere il risultato desiderato. Ci ha pensato Grezzo Raw Chocolate la pasticceria gelateria nata a Roma nel 2014 con l’obiettivo di utilizzare le tecniche di cucina crudista per sviluppare dolci a base esclusiva di ingredienti vegetali (vegan o plant-based), biologici, senza glutine (glutenfree) e senza lattosio, con procedimenti di lavorazione che non superino i 42° di temperatura per mantenere inalterate le qualità nutritive e il gusto naturale degli alimenti e con il 50% di zuccheri in meno rispetto ai tradizionali gelati artigianali.

Sono nati così i preparati Bio per Gelato da fare in casa venduti in barattoli di vetro che si conservano a temperatura ambiente – si trasformano in un cremoso gelato di qualità, al pari dei migliori gelati artigianali, soltanto aggiungendo acqua e seguendo un semplice e rapido processo di lavorazione.

Gli ingredienti sono già selezionati e bilanciati, così a casa è sufficiente aggiungere acqua, frullare, congelare. Ed è tutto.

“Il Covid-19 ci ha travolti, ma ci ha anche spinto a riflettere su nuovi modelli di sviluppo. Nei periodi in cui tutti eravamo chiusi in casa, mi sono concentrato su ciò che stavano vivendo le persone e sul fatto che prodotti di qualità e biologici non avessero una appropriata distribuzione. I nostri negozi erano in sofferenza per la mancanza di clienti.”, afferma Nicola Salvi, fondatore di Grezzo Raw Chocolate. “Allora, mi sono chiesto: «Come posso far avere a tutti un gelato di alta qualità direttamente da casa?». Da qui è nata l’idea dei Preparati Bio per Gelato; ma la sfida era complessa: come realizzare un gelato di qualità senza strumenti? Ci è voluto un anno di lavoro e di prove per rendere il procedimento semplice e alla portata di tutti, arrivando al risultato di un gelato cremoso e dal gusto superiore. Nessun compromesso sulla selezione degli ingredienti, né sulla struttura e sulla cremosità. Il riscontro dei clienti che lo stanno provando in tutta Italia è davvero entusiasmante”.

I Preparati Bio per Gelato di Grezzo di Grezzo apportano un livello di fibre e di proteine particolarmente elevato, e presentano il 50% in meno di zuccheri rispetto al gelato tradizionale. Al loro interno, soltanto grassi sani e amici della salute e poche calorie: in media, intorno alle 200 kcal per 100g.

La lista ingredienti segue una regola rigorosa: non vengono usati ingredienti trasformati, industriali o additivi. I dolcificanti utilizzati sono zucchero biologico integrale di cocco e sciroppo integrale di agave, entrambi naturali e non raffinati, con la caratteristica di avere un indice glicemico molto basso, oltre a un retrogusto lievemente fruttato.

Il Gelato di Grezzo Raw Chocolate – sostiene ancora Salvi – anticipa le nuove tendenze food del futuro (green e plant-based), scrivendo una nuova pagina nella gelateria.

I Preparati Bio per Gelato sono venduti in barattoli da 180g con i quali si ottengono oltre 420g di gelato.

Spiccano in particolare due nuovi gusti introdotti anche nei flagship store per i gelato da asporto. Il Caramello salato crudista, realizzato a freddo grazie ad una attenta combinazione di ingredienti naturali, che stupirà per il suo gusto. E la Crema al limone, totalmente vegetale, colorata in modo naturale con curcuma biologica, che stupisce per la sua cremosità e il gusto.

Grezzo Raw Chocolate

Piazza Mattei 14, 00186, Roma

Tel. 06.83980261