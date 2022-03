Gelato artigianale: 461 gelaterie sono il top d’Italia, La Lombardia prima regione

Assegnati i Tre Coni della Guida delle Gelaterie 2022 del Gambero Rosso. L’elenco dei locali premiati in tutte le Regioni. L’Italia primo consumatore mondiale di gelati. Mercato da 4,2 MLD

La più alta concentrazione di gelaterie di qualità in Italia è in Lombardia. La Guida delle gelaterie italiane 2022 pubblicata dal Gambero Rosso, che ha tracciato una mappa ragionata dei santuari del Gelato lungo tutto lo stivale, 461 in totale, sorprende per i suoi risultati. L’assegnazione dei Tre coni il massimo riconoscimento della guida per la qualità assegna al Nord i primi tre podi.

Alla Lombardia che si pone saldamente al vertice con 14 locali premiati, seguono il Piemonte con 9 e l’Emilia-Romagna che conquista il terzo posto con 8. Quarta posizione per il Lazio con 7, tallonata dal Veneto con 6; la Toscana con 4. Quindi la Liguria, con 2. E con due gelaterie premiate figurano finalmente la Campania, dove nel 1784 Filippo Baldin pubblicò a Napoli il primo manuale De’ Sorbetti, così come la Basilicata e la Sardegna. Fanalini di coda con una gelateria ciascuna Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia e la Sicilia che diede i natali a Francesco Procopio dei Coltelli, considerato l’inventore del gelato moderno, che partendo da Aci Trezza e Palermo, arrivò fino a Parigi, dove aprì nel 1686 un locale tuttora esistente, il Café Procope, dove veniva servita una grande varietà di gelati.

La presentazione annuale della Guida delle Gelaterie del Gambero rosso consente anche di fotografare le tendenze dell’arte gelatiera italiana che rappresenta un fenomeno in costante aumento, gli italiani sono infatti i primi consumatori pro-capite a livello mondiale di gelato artigianale animando un mercato che vale 4,2 miliardi di euro e occupa 74mila lavoratori.

Il gelato 2022 si presenta quindi come un gelato che si qualifica per “sostenibilità” frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging. Privilegia il tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce. “Un gelato figlio di professionisti per i quali scienza e natura costituiscono un binomio sempre più inscindibile. Un gelato che vuole in campo professionisti attenti e preparati, chimici e contadini al tempo stesso, imprenditori illuminati capaci di cogliere al volo gusti ed esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta”.

Si moltiplicano infatti gli orti e i frutteti di proprietà, le liste degli ingredienti con nome e cognome dei fornitori per valorizzare al massimo il territorio e cresce la cura dei particolari. Prevalgono come sempre i gusti “rassicuranti” a cominciare da cioccolato, mandorla e pistacchio e aumentano le opzioni senza zucchero, senza lattosio e senza uova studiate e calibrate con grande attenzione anche per chi è costretto a delle rinunce. La parte creativa e innovativa è molto presente ma anch’essa è al servizio della natura con intriganti mix di frutti, spezie, fiori ed erbe.

La Guida ha assegnato quest’anno anche i seguenti premi speciali:

Premio speciale Gelatiere emergente

Erika Quattrini de Il pinguino quattrini

Falconara Marittima [AN]

Premio speciale Miglior gelato al cioccolato

Fiordipanna

Cornaredo [MI]

Premio speciale Premio sostenibilità

Moou

Torino

Premio speciale Miglior gelato gastronomico

L’albero dei gelati

Monza [MB]

Premio speciale valorizzazione delle produzioni locali

Materica

Sondrio

Infine, per la sezione de “Il Gelato del Pasticcere”, la mini-guida che da nord a sud menziona a pari merito, senza alcuna graduatoria, i maestri pasticceri che si cimentano col sottozero, sono stati segnalati 38 maestri dell’arte bianca

PREMI TRE CONI 2022

Piemonte

Canelin – Acqui terme [AL]

Marco Serra Gelatiere – Carignano [TO]

Gelati d’Antan – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Casa Marchetti – Torino

Nivà – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

La Tosca – Torino

Soban -Valenza [AL]

Liguria

Cremeria Spinola – Chiavari [GE]

Profumo- Genova

Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [BG]

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio [VA]

Oasi American Bar – F ara Gera D’adda [BG]

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Crema – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & Granite – Milano

Terra Gelato – Milano

Chantilly – Moglia [MN]

L’Albero dei gelati – Monza

Pallini – Seregno [MB]

VeroLatte – Vigevano [PV]

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo [VE]

Golosi di Natura – Gazzo [PD]

Chocolat – Mestre [VE]

Gelateria Marisa – San Giorgio delle pertiche [PD]

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato- Verona

Friuli-Venezia Giulia

Timballo – Udine

Emilia-Romagna

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsomaggiore terme [PR]

Il Teatro del Gelato – sant’Agostino [FE]

Toscana

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano [SI]

Marche

Paolo Brunelli – Senigallia [AN]

Lazio

Gretel Factory – forma [LT]

Greed Avidi di Gelato – frascati [RM]

Fatamorgana – Roma

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Stefano Ferrara Gelato Lab – Roma

Torcè – Roma

Abruzzo

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato – L’Aquila

Campania

Di Matteo – Torchiara [SA]

Cremeria Gabriele – Vico Equense [NA]

Puglia

G&co – Tricase [LE]

Basilicata

Emilio – Maratea [PZ]

Officine del gusto – Pignola [PZ]

Sicilia

Cappadonia Gelati – Palermo

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari

Dolci Sfizi – Macomer [NU]

IL GELATO DEL PASTICCERE 2022

PIEMONTE

Dalmasso – Avigliana [TO]

Avidano – Chieri [TO]

Bonfante – Chivasso [TO]

Marco Vacchieri Pasticceria Cioccolateria Gelateria – Rivalta Di Torino [TO]

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po [TO]

Raspino – Torino

LOMBARDIA

Besuschio – Abbiategrasso [MI]

Sirani – Bagnolo Mella [BS]

Pasticceria Veneto – Brescia

Sartori – Erba [CO]

L’Ile Douce – Milano

Peck – Milano

Morlacchi – Zanica [BG]

VENETO

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Biasetto -Padova

TRENTINO ALTO -ADIGE

Milano – Levico Terme [TN]

Reinhard – Moena [TN]

EMILIA – ROMAGNA

Rinaldini -Rimini

TOSCANA

Luca Mannori – Prato

MARCHE

Roberto Cantolacqua Pasticcere – Civitanova Marche [MC]

Picchio – Loreto [AN]

LAZIO

Walter Musco – Bompiani – Roma

Belle Hélène – Tarquinia [VT]

ABRUZZO

Caprice – Pescara

CAMPANIA

Andrea Pansa – Amalfi [SA]

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori [SA]

Pasquale Marigliano – Nola [NA]

Gabbiano – Pompei [NA]

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio Del Monte Albino [SA]

PUGLIA

Pino Ladisa – Bari

Moffa – Foggia

L’Arte Bianca – Parabita [LE]

BASILICATA

Tiri Bakery & Caffè – Potenza

SICILIA

Pasticceria Palazzolo – Cinisi [PA]

Sciampagna – Marineo [PA]

Caffè Sicilia – Noto [SR]

Cappello – Palermo

Antico Caffè Spinnato – Palermo