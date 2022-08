Gastech presenta il programma dell’evento top per l’industria dell’idrogeno

Gastech 2022 che si terrà presso la Fiera di Milano dal 5 all’8 settembre – Saranno oltre 126 i relatori che prenderanno parte ai panel e oltre 40 le aziende espositrici

Gastech 2022 ha presentato insieme ai co-host Baker Hughes, Tellurian, Chevron ed Eni, il programma di Gastech Hydrogen Conference and Exhibition, che si terrà presso la Fiera di Milano dal 5 all’8 settembre. Si tratta di uno dei principali eventi industriali al mondo a sostegno del ruolo dell’idrogeno come soluzione a basse emissioni di carbonio nel futuro mix energetico globale che riunisce decisori di alto livello e aziende innovative dell’intera catena del valore dell’idrogeno. Insieme, discuteranno delle sfide e delle opportunità per il settore presentando le ultime soluzioni innovative in ambito tecnologico e infrastrutturale.

L’evento, giunto alla 50esima edizione, si tiene in un momento storico particolare che vede da un lato le grandi prospettive di questa fonte energetica innovativa e dall’altro le criticità che emergono da un settore alle prese con l’aumento crescente del livello degli investimenti infrastrutturali necessari e che guarda con rinnovato interesse ai progetti e agli accordi internazionali come mezzo per diversificare le forniture energetiche e soddisfare gli obiettivi di sicurezza energetica e climatica.

Gastech 2022: presenti 126 relatori da Maire Tecnimont a Saipem

Organizzato nell’ambito dell’evento Gastech 2022, Gastech Hydrogen comprenderà “Gastech Hydrogen Exhibition” e “Gastech Hydrogen Theatre”, che ospiteranno una serie di conferenze tecniche e commerciali molto avanzate e coinvolgenti. La kermesse internazionale accoglierà 126 relatori e oltre 40 espositori nell’arco di 4 giorni, tra cui i dirigenti degli sponsor Air Products, Linde, Maire Tecnimont e Norton Rose Fulbright. I leader di aziende chiave nel settore dell’energia, tra cui Saipem, Uniper, Petronas e Chart Industries, che condivideranno le proprie strategie su come l’idrogeno possa integrare altre soluzioni a basse emissioni di carbonio per sostenere la transizione energetica globale, nonché sulle partnership, gli investimenti e l’ambiente politico necessari per trasformare in realtà l’ecosistema sostenibile dell’idrogeno.

Le parole del presidente di Gastech e lo sponsor dell’evento

Durante la presentazione del programma di Gastech 2022, il presidente Christopher Hudson ha commentato: “Siamo lieti di presentare Gastech Hydrogen quest’anno ospitata dalla Città di Milano. Gli eventi globali hanno rinnovato l’interesse per il potenziale dell’idrogeno, non solo come tecnologia “driver” per la transizione energetica globale, ma anche per forniture energetiche resilienti a lungo termine. La conferenza Gastech Hydrogen offre una grande opportunità per riunire tutti i più importanti attori dell’ecosistema dell’idrogeno in un momento unico di forte discussione nel settore.”

Ulrich Schmitz, vicepresidente marketing di Atlas Copco Gas and Process, sponsor di Gastech Hydrogen, ha commentato: “In una fase in cui l’interesse per l’idrogeno è più alto che mai, Gastech Hydrogen svolgerà un ruolo fondamentale nel riunire l’intera catena del valore e massimizzare il potenziale commerciale del settore. Siamo lieti di contribuire al dialogo fondamentale sulla direzione che prenderà il comparto a lungo termine, con particolare attenzione ai finanziamenti, alle infrastrutture, all’accessibilità e al rispetto degli impegni climatici”.