Fuorisede ed elezioni 2022: gli sconti su treni e aerei per chi deve tornare a casa a votare

Trenitalia, Italo e Ita mettono a disposizione sconti fino al 70% sui prezzi dei biglietti per i 5 milioni di fuorisede costretti a tornare al loro Comune di residenza per votare alle elezioni del 25 settembre

Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano e, come da tradizione, 5 milioni di studenti e lavoratori fuorisede dovranno decidere se tornare a casa a votare o rimanere dove sono, rinunciando ad esercitare il loro diritto di voto. In attesa che la politica ponga finalmente rimedio ad un problema che si presenta ad ogni chiamata alle urne senza che nessuno si preoccupi davvero di risolverlo, chi può e vuole tornare nel proprio comune di Residenza può usufruire di sconti e agevolazioni sul costo dei biglietti per raggiungere in aereo o in treno le località di voto.

Fuorisede: gli sconti sui treni per le elezioni del 25 settembre

Chi deve raggiungere il proprio Comune di residenza in treno, grazie alle convenzioni stipulate tra il ministero e le aziende può usufruire di sconti e agevolazioni.

In particolare Trenitalia consentirà di acquistare biglietti di andata e ritorno in seconda classe validi per “tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa”, con uno sconto del 70% sul prezzo base per i treni a media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette e del 60% sui biglietti per i treni Regionali. Chi vuole usufruire dell’agevolazione può acquistare il biglietto di andata fino al 15 settembre e quello di ritorno fino alle 24 del decimo giorno successivo al voto. Basterà presentare un documento d’identità e tessera elettorale al momento dell’acquisto e al personale di bordo. Per il viaggio di ritorno, invece, occorrerà mostrare la tessera elettorale timbrata un certificato del presidente di sezione che attesti l’avvenuta partecipazione al voto. Previsti sconti anche da parte di TreNord.

Italo metterà invece a disposizione dei fuorisede uno sconto del 60% a condizione che il biglietto venga acquistato online in una data compresa tra il 16 e il 25 settembre per l’andata, e tra il 25 settembre e il 5 ottobre per il ritorno. Durante il viaggio di ritorno, occorrerà mostrare al controllore la tessera elettorale timbrata al seggio.

Fuorisede: gli sconti per chi torna “a casa” in aereo

Anche Ita Airways mette a disposizione dei fuorisede dei biglietti scontati. L’agevolazione sarà pari al 50% della tariffa base per i voli nazionali, al 40% sulla tariffa base per gli internazionali e al 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali. L’offerta si applica sui biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre per viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre. L’acquisto può essere effettuato sul sito Ita airways, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Al momento dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale che al ritorno dovrà essere regolarmente timbrata.