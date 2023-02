FS Italiane e Associazione dei consumatori hanno siglato un protocollo d’intesa: ecco i dettagli

Tra le azioni da portare avanti nel percorso delineato dal protocollo d’intesa dialogo e incontri periodici

Fs Italiane e le Associazioni dei consumatori hanno siglato un protocollo d’intesa volto a rafforzare il rapporto di collaborazione reciproca tra le parti, anche in relazione al Piano Industriale 2022/2031 del Gruppo FS Italiane.

Gli obiettivi dell’Intesa – spiega una nota del Gruppo – sono stati illustrati in un incontro a cui hanno preso parte l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, il chief corporate affairs di Ferrovie dello Stato Italiane Massimo Bruno, e i rappresentanti delle Associazioni consumatori. “Tra i principali punti dell’accordo – prosegue la nota – figura l’impegno che FS assume nei confronti delle Associazioni in termini di dialogo, confronto e collaborazione intesi come elementi di valore aggiunto nei processi decisionali, oltre che nell’organizzazione di incontri periodici atti a favorire la condivisione di informazioni utili a individuare esigenze collettive legate alle attività di FS, promuovendo dove necessario il dialogo con gli enti istituzionali competenti, le società e i poli del Gruppo (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano)”.

Al protocollo d’intesa siglato oggi con Ferrovie dello Stato hanno aderito: ACU; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assoutenti; Casa del Consumatore; Cittadinanzattiva; CTCU; Codacons; Codici; Confconsumatori APS; Federconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa Del Cittadino; U.Di.Con. APS; Unione Nazionale Consumatori.

Dialogo e incontri periodici al centro delle azioni

Tra le azioni da portare avanti nel percorso delineato dal protocollo d’intesa, l’attenzione a iniziative congiunte di comunicazione e promozione della sostenibilità sociale, economica, ambientale; lo studio e l’approfondimento di soluzioni per il miglioramento della qualità dei servizi mediante il coinvolgimento delle società del Gruppo interessate; l’informazione sugli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo FS e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della mobilità nazionale.

Per quanto riguarda gli incontri si svolgeranno mediante l’istituzione di un tavolo permanente di consultazione, convocato con cadenza trimestrale o su iniziativa delle parti. Il tavolo potrà, altresì, essere affiancato da gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle società di FS in base all’area di business oggetto delle tematiche da trattare.