Luxury Bag: la borsa Hèrmes di Jane Birkin in una mostra a Parigi. Svelati i sette segreti di originalità

Sotheby’s svela gli ultimi sette segreti di questo leggendario accessorio che verrà esposto al pubblico come parte di una nuova mostra: Excellence à la Française. Evento che sostiene alcuni dei migliori esempi della produzione artistica della Maison francese dell’ultimo millennio

Quarant’anni fa, un incontro casuale su un volo tra Jane Birkin e poi l CEO di Hermès, Jean-Louis Dumas, ha dato il via alla creazione di una borsa dal design capiente, su misura per segue lo stile di vita frenetico dell’attrice e cantante: la borsa Birkin originale di Hermès. La mostra fa parte degli eventi di Sotheby’s programma che celebra l’apertura della sua nuova sede in rue du Faubourg Saint-Honoré.

In mostra fino al 31 ottobre, è la prima volta che Jane Birkin’s Original Hermès Birkin viene esposta in Francia dopo essere stato presente solo in due precedenti esposizioni pubbliche, una volta a New al Museum of Modern Art di York nel 2018 e al Victoria & Albert Museum di Londra nel 2020. Per molti versi un’opera d’arte in sé, la Birkin originale è unica non solo per la sua provenienza, ma anche differendo significativamente dal modo in cui le Birkins sono state realizzate da allora.

Il cesto in vimini di Jane fu l’ispirazione per Dumas

Jane Birkin, accompagnata dalla giovane figlia Charlotte, discusse i suoi requisiti della borsa ideale con Jean-Louis Dumas su quell’ormai famoso breve volo da Parigi a Londra, la desidera capiente. All’epoca aveva trovato le borsette troppo piccole e invece le preferiva portando con sé un grande cesto di vimini, che aveva acquistato in Portogallo alla fine degli anni ’60. Il cestino di vimini e il suo contenuto era caduto accidentalmente su Dumas, che era seduto accanto a lei sull’aereo, così ha capito i bisogni di Jane.

Le sette caratteristiche chiave che certificano l’originalità

La Birkin originale è in prestito per gentile concessione di Catherine B.

Prendendo in prestito elementi dalla sacca esistente di Hermès Haut A Courroies, la borsa finita fu infine consegnata a Jane Birkin nel 1985. La Birkin originale era davvero un prototipo con 7 caratteristiche chiave prese che non furono mai replicati su nessun’altra borsa Birkin realizzata da allora. L’attuale versione della Birkin, finalizzata un paio di decenni fa, non ha nessuna di queste caratteristiche.

La dimensione – Mentre le prime borse Birkin create da Hermès erano nella misura 40 cm, e poi nella misura 35 cm, la Birkin originale è un ibrido delle due dimensioni. Ha la larghezza e l’altezza di una Birkin 35 con la profondità di una Birkin 40. Gli anelli di metallo (Pontet) – Gli anelli di metallo della Birkin originale sono anelli chiusi (simili al modello Haut A Courroies). Successivamente, gli anelli introdotti sui modelli creati successivamente rimasero aperti in fondo fino all’inizio anni ’90, prima di essere nuovamente sostituiti dagli anelli open-top ancora presenti sugli attuali. L’hardware (metalli)- Questa borsa testimonia anche l’evoluzione dell’uso dei materiali da parte del marchio. Le caratteristiche della Birkin originale i metalli erano in ottone dorato, che fu sostituito da placcato in oro (con un segno di spunta) quando la prima serie di Birkin fu lanciata intorno al 1986. Hermès avrebbe successivamente introdotto anche metalli in rosa oro, palladio o rutenio. La cerniera interna – Durante la produzione della Birkin originale, Hermès acquistava ancora le sue cerniere dall’azienda “clair”. Negli anni ’90 Hermès avvia una partnership con l’azienda Riri, che tuttora produce tutte le cerniere per le borse Birkin. Le borchie inferiori – I piedini della borsa, o le borchie inferiori, sono più piccoli sulla Birkin originale rispetto a quelli eventualmente utilizzati da Hermès per produrre le borse Birkin. La tracolla – La Birkin originale presenta una tracolla che non è stata mantenuta nella produzione della Birkin. Negli anni ’90 è stata prodotta solo una Birkin in edizione limitata con tracolla staccabile. Ma la Birkin Originale è l’unica con la tracolla non removibile. Il tagliaunghie – Famosa per il suo senso dell’abbigliamento sexy da maschiaccio e per lo stile casual, Jane Birkin aveva un tagliaunghie attaccato ad una catenella appesa alla base della tracolla, all’interno della borsa, per un facile accesso.

La Birkin Originale, inseparabile da Jane Birkin e marchiata con le sue iniziali J.B sulla parte anteriore della borsa

Sono appena sotto la serratura, divenne il suo accessorio preferito. Le condizioni della Birkin originale riflettono i molti anni di utilizzo dall’attrice e cantante, e, in mostra, la borsa è presentata nell’esatto stato in cui Jane l’aveva lasciata. Jane era un’attivista profondamente consapevole del potere che la sua immagine aveva a livello internazionale, usava anche la sua borsa come un cartello accattivante per promuovere le cause che le stanno a cuore, come Medici del mondo e UNICEF – la borsa porta ancora i segni degli adesivi che lei vi ha incollato sopra.