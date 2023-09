Franchetti, ricavi +55,2% nel primo semestre 2023: la crescita continua

Continua a crescere l’azienda vicentina che si occupa di sviluppare software per il monitoraggio delle infrastrutture. Ebitda a 475 mila euro, Utile netto sale a 171 mila euro. In portafoglio ordini per 24 milioni

Franchetti Spa, azienda vicentina che opera nello sviluppo di software per il monitoraggio delle infrastrutture, ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in aumento del 55,2%, a 2,3 milioni di euro rispetto a quasi un milione e mezzo di euro del primo semestre del 2022. L’Ebitda si attesta a 475 mila euro con un incremento del 156,3% rispetto all’anno precedente. L’EBIT è pari a 333.359 euro, in crescita del 97,5%.

La crescita nel periodo è dovuta principalmente all’aumento costante della domanda di servizi ingegneristici, specialmente per la manutenzione predittiva delle grandi infrastrutture in Italia e all’estero, insieme alla crescente presenza nel mercato brasiliano (uno dei tre mercati in cui opera l’azienda).

L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è salito a 171 mila euro, rispetto ai 149 mila euro contabilizzati nella prima metà del 2022. L’indebitamento finanziario netto è pari a circa 315 mila euro.

Portafoglio ordini di 24 milioni

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il portafoglio ordini del gruppo, che ha una visibilità fino al 2025 e ammonta a Euro 24,2 milioni. Inoltre, il Gruppo continua a registrare un trend positivo nell’acquisizione di nuovi contratti, principalmente per ispezioni e progettazioni manutentive di ponti stradali e ferroviari, dopo il periodo chiuso al 30 giugno 2023.

Dove opera l’azienda

Franchetti S.p.A. opera principalmente in tre mercati: italiano, brasiliano e nord-americano. Anche se l’Italia è il principale mercato di riferimento, il Gruppo ha ambiziosi progetti di espansione per le sue controllate in Brasile e negli Stati Uniti, in risposta agli ingenti investimenti previsti in infrastrutture in quei Paesi. In Brasile, il Gruppo mira anche a crescere nelle concessioni ferroviarie.

La crescita del Gruppo è legata principalmente alla manutenzione delle grandi infrastrutture stradali, sia in Italia che all’estero, grazie agli investimenti pubblici come il PNRR in Italia e il PAC in Brasile. Il Gruppo ha un know-how specifico che offre servizi chiave di analisi e manutenzione predittiva.

Soddisfatto dei risultati il CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Franchetti S.p.A., Paolo Franchetti “A quasi un anno dalla quotazione in Borsa siamo lieti di comunicare risultati in continua crescita e che rafforzano le basi del Gruppo in chiave di ulteriore valore futuro. Continuiamo a perseguire con tenacia i nostri obiettivi, pronti a mettere il nostro know-how al servizio di Governi ed Enti Pubblici e Privati. L’obiettivo del nostro Gruppo è rendere il patrimonio infrastrutturale globale più sostenibile ed efficiente, aiutando al contempo le istituzioni ad indirizzare al meglio le risorse finanziarie in chiave futura”.