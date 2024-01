Francesco Canella, addio al fondatore dei supermercati Alì

L’imprenditore padovano aveva da poco compiuto 92 anni. Dal nulla aveva creato una delle più importanti realtà della grande distribuzione del Nordest. Zaia: “Era geniale”

È scomparso nella serata di ieri Francesco Canella, fondatore della catena di supermercati Alì e tra i più stimati capitani d’impresa del Nordest.

L’imprenditore padovano aveva da poco compiuto 92 anni e nella sua lunga vita ha creato dal nulla una delle più importanti realtà della grande distribuzione del Nordest.

Zaia: “Il Veneto perde un uomo geniale”

Partendo da semplice garzone di bottega presso lo spaccio della Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale Operaia a Padova, come nella più classica storia imprenditoriale di successo del Veneto, ha costruito nel tempo un colosso di 117 supermercati con quasi 5 mila dipendenti. «Con Francesco Canella il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo, perde un uomo geniale, buono, sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficienza, al sostegno del suo Veneto nelle situazioni di crisi, come nel 2018, quando lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario, o quando fece importanti donazioni donò all’ospedale di Padova in periodo Covid», lo ricorda Luca Zaia, governatore del Veneto.