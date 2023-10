Forum Italia-Mozambico: Confindustria Assafrica accoglie il ministro Tonela per sondare le opportunità di business

Si è svolto ieri a Milano Business Forum Italia – Mozambico, incontro che ha seguito le recenti visite del Presidente Mattarella e del premier Meloni. Al centro dell’evento le opportunità d’investimento nel paese africano

Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha tenuto un Business Forum Italia – Mozambico a Milano, al quale hanno partecipato oltre cento rappresentanti istituzionali e imprenditoriali dei due paesi.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Mozambico in Italia e l’Agenzia per la promozione degli investimenti e le esportazioni del Mozambico (APIEX), con il supporto di Assolombarda.

Il Business Forum Italia-Mozambico ha seguito le visite ufficiali in Mozambico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e della premier Giorgia Meloni il 13 ottobre 2023, durante la quale si è incontrata con il Presidente della Repubblica Filipe Nyusi.

Il Forum ha anche servito come primo incontro tra rappresentanti imprenditoriali in vista del prossimo UE-Mozambique Investment Forum, pianificato per il 22 e 23 novembre a Maputo.

Dal Checco: confrontarsi su scambi e gli investimenti tra Italia e Mozambico

I lavori sono stati aperti da Massimo Dal Checco, Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, che ha voluto sottolineare di come “sulla scia della recente rinnovata volontà politica ad espandere e rafforzare la cooperazione tra i nostri due Paesi, il Forum di oggi permette di confrontarci su come accelerare gli scambi e gli investimenti tra Italia e Mozambico attraverso il rafforzamento dei partenariati e elaborare progetti di crescita mozambicani in cui le imprese italiane possano giocare un ruolo da protagoniste, per uno sviluppo solido, rilevante e prolungato”.

Tonela: occasione per presentare opportunità di investimento in Mozambico

La delegazione mozambicana era guidata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze del Mozambico, Ernesto Max Tonela, e composta da oltre 20 aziende. Il Ministro ha illustrato le opportunità di collaborazione nei settori dell’energia, del petrolio e del gas, dell’agroindustria, delle infrastrutture e della logistica. Questi settori sono stati ulteriormente discussi nelle sessioni di incontri bilaterali tra le aziende italiane e mozambicane nel pomeriggio.

“Il forum è stato occasione per presentare l’alto potenziale dell’economia mozambicana e le opportunità di investimento tutte ancora da esplorare che, se adeguatamente sfruttate, possono rappresentare guadagni reciproci per i nostri Paesi. Abbiamo visto un grande interesse durante i vari panel e speriamo che le opportunità vengano capitalizzate e portino frutti in un futuro prossimo” ha dichiarato Tonela.

Siglati due Memorandum of Understanding

Durante l’evento, Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha firmato due MoU (Memorandum of Understanding) con APIEX e Eurocam-Mozambico per potenziare la cooperazione, lo scambio di informazioni e le sinergie tra le imprese italiane e mozambicane. Questi accordi coinvolgono una varietà di imprese italiane, compresi grandi gruppi industriali e piccole e medie imprese (PMI) con interessi e operazioni sia nel Paese che nel continente africano.