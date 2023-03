“Formaggi & Sorrisi, cheese & friends” dal 24 al 26 marzo a Cremona per scoprire tesori nascosti, curiosità casearie e abbinamenti

La manifestazione si snoda per le vie della città proponendo il top della produzione casearia italiana. presenti i migliori rappresentanti degli otto formaggi classificati nella top ten mondiale di TasteAtlas. Ci saranno anche grandi chef a parlare del formaggio in cucina

Si prospettano tre giorni imperdibili per appassionati, golosi ed esperti, di formaggi a Cremona dove dal 24 al 26 marzo si terrà il festival Formaggi & Sorrisi, cheese & friends. Una vetrina che si snoderà per le vie della città che per tre giorni proporrà il top della produzione casearia italiana e che cade all’indomani del successo del made in Italy che si è classificato nella top ten mondiale della classifica dei formaggi di TasteAtlas. Aggirandosi per le vie del centro storico della città cui sarà possibile provare la morbidezza di un classico caprino di Amatrice accompagnato da un pregiato miele di castagno, una scaglia di pecorino DOP toscano con una lacrima di confettura di lamponi, un gorgonzola IGP, un salva cremasco DOP, un provolone Valpadana, formaggi al tartufo o al rum; o filanti come burrata, stracciatella e l’immancabile mozzarella di bufala, il grana padano; senza dimenticare eccellenze come i formaggi tirolesi o il puzzone di Moena.

Ovviamente saranno presenti i migliori rappresentanti degli otto formaggi vincitori di Taste Atlas (Grana Padano, stracchino di crescenza, burrata, gorgonzola piccante, Parmigiano Reggiano, mozzarella di bufala campana, pecorino sardo e toscano) sarà l’occasione per un’opportunità di apprendimento, curiosità e scambio di cultura e tradizioni delle varie regioni italiane che si incontrano in un evento unico nel suo genere.

Alla scoperta di formaggi rari e di nuovi abbinamenti innovativi con mostarde e giardiniere

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di gustare la tradizione o conoscere in anteprima abbinamenti innovativi con mostarde, giardiniere, miele, birre artigianali, scoprire curiosità sui prodotti d’eccellenza del made in Italy del settore caseario. Come, ad esempio, il salva cremasco che esalta il sapore dei funghi porcini ed è perfetto sui risotti, o scoprire che il puzzone di Moena prende il suo nome da una traduzione non letterale del nome ladino Spretz Tzaori, che vuol dire “formaggio saporito”, o ancora che le bufale lombarde non sono meno celebri delle cugine campane e che i prodotti caseari lombardi vantano una tradizione antica che rispetta le ricette dei nonni che vengono tramandate di generazione in generazione.

Ci saranno anche grandi nomi della gastronomia italiana a raccontare la loro arte culinaria nel saper esaltare i due prodotti principe della manifestazione, il Grana ed il Provolone.

Si inizia con Philippe Leveilleè, francese di origine e innamorato dell’Italia quanto della cucina, che per definizione non ha frontiere se non quelle del gusto. Sempre alla ricerca di nuove esperienze ed ispirazioni dove l’innovazione e il divertimento rappresentano il motore che alimenta il suo spirito in continua crescita. Arrivato in Italia nel 1987 ha prestato servizio al ristorante “Le Maschere” con il collega Vittorio Fusari fino al 1991, conquistando assieme la prima stella Michelin. Nel 2012 ha inaugurato ad Hong Kong il proprio ristorante italiano “L’altro” e dopo soli due mesi dall’apertura ottenne una stella Michelin.

Si prosegue con Stefano Fagioli che ama definirsi cuoco per caso e oste per scelta. Lascia l’università per dedicarsi esclusivamente alla cucina a capo della trattoria Via Vai. Per due anni è il cuoco ufficiale di “Casa Alice” su Alice TV e a seguire protagonista del format tv “Pasta e Fagioli”, riscuotendo un grande successo. Segue “Concerto in Cucina”, un programma televisivo dedicato alla musica e alle ricette, accanto a Katia Ricciarelli e al Maestro Bietti.

Grandi chef e il loro rapporto con i formaggi in cucina



Un po’ oste, un po’ salumiere, soprattutto non uno chef. Così si presenta Daniele Reponi che a Cremona porterà i suoi celebri panini gourmet, dove riesce ad unire tutta la bontà artigianale dei vari territori italiani e il racconto dei prodotti e dei produttori, nelle sue creazioni il vero protagonista non potrà che essere il formaggio.

Non potevano mancare la premiazione, per questa terza edizione l’Oscar dei formaggi verrà consegnato allo chef Andrea Mainardi che verrà premiato per essersi distinto in campo culinario per inventiva, estro e creatività. Lo chef riceverà il premio e racconterà al pubblico aneddoto e curiosità della sua vita privata e professionale e del rapporto che lo lega al mondo dei formaggi.

Con lo Chef Marcello Ferrarini, sarà invece la volta di approfondire il tema del gluten free e intolleranze al lattosio. Modenese classe ‘73, rappresenta l’icona moderna dello Chef eclettico, originale ed innovative. Una diagnosi di celiachia é il suo principale stimolo per iniziare, in campo culinario, un nuovo straordinario percorso professionale, intrapreso dopo aver frequentato e conseguito con il massimo dei voti, la qualifica di “Cuoco Professionista” presso l’Italian Cooking School di Bologna.

Noto al grande pubblico per la trasmissione TV “SENZA GLUTINE CON GUSTO” in onda sui Canali Sky 132 e 412 Gambero Rosso Channel HD®, giunta oramai alla 7° stagione, è altresì autore del libro autobiografico “TUTTA UN’ALTRA PASTA– La mia vita da chef celiaco, le mie ricette senza glutine” edito da Mondadori. Si cimenterà nella preparazione di una ricetta adatta a chi presenta intolleranze legate al mondo caseario, non mancheranno gli effetti speciali.