FISHTUNA: A Favignana un festival fra tonno e tonnare, sostenibilità e sviluppo del turismo

Favignana e le isole egadi coinvolte in un fstival diffuso che si articolerà in cinque giorni di showcooking, workshops, masterclass, spettacoli, dibattiti, ma anche hiking naturalistici, immersioni guidate. Tutto per suscitare l’attenzione di un vasto pubblico sull’importanza del recupero delle tonnare ma anche di tutte le altre tradzioni in una logica di turismo sostenibile

Tonno e tonnare, sostenibilità e sviluppo del territorio, epopea dei Florio e turismo “lento”, food destination come attrattore turistico: è all’insegna di queste parole d’ordine che si apre domani a Favignana FISHTUNA un festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso che ha come mission un progetto per riportare il tonno e la tonnara di Favignana, come tratto distintivo della storia della Sicilia, sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di una tradizione, ma non ultima di un economia sociale, che rischia di terminare inesorabilmente portando con se solo ricordi.

Un festival diffuso che coinvolgerà le isole Egadi dall’1 al 5 settembre con un programma fitto di incontri, spettacoli, workshops, masterclass, cooking show, ma anche hiking naturalistici, immersioni guidate, mountain bike a Punta Faraglione a Favignana, Punta Mugnone e Secca del Cretazzo a Marettimo, Capo Grosso a Levanzo per scoprire tutte le bellezze delle isole Egadi e le tantissime attrazioni gourmet.

Fishtuna celebra quest’anno un gemellaggio con la Spagna, Paese ospite di questa edizione, che grazie a una collaborazione con l’Ente per il Turismo Spagnolo di Milano vedrà la partecipazione di Lara Lopez, la chef asturiana, premiata nel 2020 come chef spagnola dell’anno.

Protagonista assoluto il Tonno rosso, orgoglio dell’isola, per suscitare l’attenzione di un vasto pubblico sull’importanza del recupero delle tonnare, non per collocarle nell’ingloriosa nicchia delle rappresentazioni folcloristiche, ma per immaginarle con una diversa idea di recupero trasformandole in un vero prodotto turistico culturale in una logica di destagionalizzazione. Ma protagoniste anche le produzioni e tipicità dell’arcipelago come la bottarga, il pesce azzurro, i capperi, l’aglio, i legumi, e le nuove produzioni di frutti tropicali ed esotici che hanno trovato in Sicilia le condizioni climatiche per una produzione di successo. Tutti argomenti attorno ai quali verranno sviluppati talk show, presentazioni di libri e dialoghi culinari con chef locali e non.

IL PROGRAMMA

Mercoledì !

Marettimo

IMMERSIONI GUIDATE a cura di Soprintendenza del Mare

ore 21:00 – ex stabilimento Florio, Favignana

PRESENTAZIONE PROGETTO EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

PRESENTAZIONE PROGETTO ART TUNA Talk con l’artista Domenico Pellegrino, Roberto Garufi – Direttore Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani.

CONVERSAZIONI SU STORIE DEL MARE a cura di Soprintendenza del Mare. Saluti: Francesco Forgione – Sindaco di Favignana e Isole Egadi Intervengono: Valeria Li Vigni – Soprintendente della Soprintendenza del Mare, Riccardo Cingillo, Maria Guccione, direttore AMP Isole Egadi – Salvatore Livreri Console, direttore AMP Ustica – Davide Bruno.

Giovedì 2

Levanzo

IMMERSIONI GUIDATE a cura di Soprintendenza del Mare

> ore 10:00 – ex stabilimento Florio, Favignana

WORKSHOP “PESCA SOSTENIBILE E SUOI EFFETTI SUL TURISMO” a cura del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la collaborazione dell’AMP Isole Egadi.

Saluti:

Francesco Forgione – Sindaco di Favignana e Isole Egadi, Toni Scilla – Assessore Regione Siciliana Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Intervengono: Leonardo Catagnano – Dirigente Servizio 4 del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Salvatore Livreri Console – Direttore AMP Isole Egadi, Davide Bruno – Direttore AMP Isola di Ustica, Giovanni Mangano – Presidente AMP Capo Milazzo (in collegamento streaming), Fabrizio Atzori – Direttore AMP Capo Carbonara (in collegamento streaming), Matteo Tedo Fici e Giusi Carioto – Start up “Tedtrip” Il turismo esperienziale (Evento All 4 Climate Italy 2021), Massimo Mirabella – direttore mensile Agrisicilia, Franco Saccà – Slow Food Trapani, Girolamo Lo Verso UNIPA.

Conclusioni:

Alberto Pulizzi – Direttore Generale del Dipartimento Pesca dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Modera:

Francesca Cerami – Idimed

ore 19:00 – ex Stabilimento Florio, Favignana

EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

Evento All 4 Climate Italy 2021 – Ministero della Transizione Ecologica

Dieta mediterranea seme della transizione ecologica: Alimentazione, salute, turismo sostenibile. Presentazione della pubblicazione editoriale “Legumi sostenibili” di Mario Liberto e della Associazione “Legumi Siciliani”

ore 21:00 – ex stabilimento Florio, Favignana

TALK SHOW/COOKING SHOW “A TUTTO TONNO – IL TONNO NELLE CUCINE

con Pierangelo Chifari, in diretta live con la chef Asturiana, Lara Rodrìguez , in collaborazione con l’Ente per il turismo spagnolo di Milano

Modera: Vittorio Castellani, giornalista gastronomade

Animazione di Massimo Minutella

Special Guest Paolo Belli

Intrattenimento musicale con Dino Pizzuto (piano e tastiere) e Francesca Bongiovanni (violoncello). Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Palermo.

Venerdì 3

ore 11:00 – ex Stabilimento Florio, Favignana

CONVEGNO “LA PESCA DEL TONNO ROSSO IN SICILIA: PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE COME STRUMENTO DI SVILUPPO TURISTICO” a cura del Dipartimento Pesca Mediterranea dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Saluti:

Francesco Forgione – Sindaco di Favignana e Isole Egadi. Introduzione: Leonardo Catagnano – Dirigente Servizio 4 del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Presentazione del progetto “Strade del Tonno Rosso in Sicilia”. Intervengono: Canzio, Marcello Orlando – CO-founder, partner e CEO Feedback srl responsabile del progetto “Strade del Tonno Rosso in Sicilia”, Marcantonio Ruisi, professore ordinario di Strategie e Politiche Aziendali, delegato UNIPA agli spin-off e alle startup innovative, presidente Polo Universitario di Agrigento

Presentazione del progetto “Accademia del Tonno Rosso in Sicilia”

Maurizio Scaglione – Responsabile del progetto “Accademia del Tonno Rosso in Sicilia”, Filippo Amodeo – Amministratore delegato dell’azienda Nino Castiglione

Conclusioni:

Alberto Pulizzi – Direttore Generale del Dipartimento Pesca dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

ore 18:30 – ex Stabilimento Florio, Favignana

TALK SHOW a cura dell’Associazione “Le Donne del Vino” Interventi: rappresentanti dell’Associazione “Le Donne del Vino” e giornalisti enogastronomici

ore 21:30 – ex Stabilimento Florio, Favignana

EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

TALK SHOW “COLTIVAZIONI TROPICALI E SUBTROPICALI IN SICILIA. CONOSCERLE E UTILIZZARLE IN CUCINA: IL POKE’”. Nell’anno internazionale della frutta e della verdura (FAO) sarà presentato il progetto “TINFRUT – Tropicali di Sicilia (sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020). Intervengono: Vittorio Farina – Università di Palermo, Francesca Cerami – IdImed, Giusi Vitale – “Prezzemolo & Vitale”. Diretta live con Enrico Schettino – docente Gambero Rosso Accademy e fondatore del gruppo Giappo Italia, una catena di ristoranti e sushi bar. MASTERCLASS tematica a cura dello chef Kokichi Takahashi dell’Osteria La Formica di Favignana Modera: Vittorio Castellani, giornalista gastronomade Animazione di Massimo Minutella Special Guest Paolo Belli Live concert con Daria Biancardi. Si esibisce con Osvaldo Lo Iacono – (chitarra), Marzia Molinelli (coro) , Giulia Tarantino (coro) , Livia Paolazzi (coro). Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Palermo.

Sabato 4

ore 17:30 – Favignana

GRANDE BICICLETTATA TOUR DELL’ISOLA con Paolo Belli

ore 19:00 – ex Stabilimento Florio, Favignana

EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

Evento All 4 Climate Italy 2021 – Ministero della Transizione Ecologica

Dieta mediterranea seme della transizione ecologica: Alimentazione, salute, turismo sostenibile. Presentazione della pubblicazione editoriale “Affrontare la Complessità. Per governare la transizione ecologica” di Federico Maria Butera (vincitore del premio Demetra) e “Menù della dieta mediterranea” (edizioni idimed), diretta live Beppe De Santis e Francesco Nicoletti, promotori istituzionali del Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo.

ore 21:00 – ex Stabilimento Florio, Favignana

EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

TALK SHOW/COOKING SHOW con le sorelle Guccione e lo chef Peppe Giuffrè. La cultura enogastronomica dell’isola in scena. Stagionalità, sostenibilità e territorialità. La terra, il mare, l’economia circolare e l’empowerment di comunità sono gli ingredienti dello stile di vita mediterraneo. Saranno presenti alcuni presidi slow food del territorio

Modera: Vittorio Castellani, giornalista gastronomade Animazione di Massimo Minutella Special Guest Paolo Belli, Giusy Battaglia (talent Giusina in Cucina)

Acoustic Live concert con Lello Analfino.

Domenica 5

ore 19:00 – ex Stabilimento Florio, Favignana

EGADI: EMOZIONI E SAPORI DI SICILIA

TALK SHOW “IL FUTURO DEL TURISMO IN TEMPI DI PANDEMIA”

CON stakeholder e professionisti del settore turistico.

Intervengono: Marco Romano – Direttore Giornale di Sicilia, Marcello Mangia – Presidente Aeroviaggi, Vittorio Castellani – giornalista gastronomade, Massimo Saladino – Presidente della Pro Loco Isole Egadi, Roberta Urso – PR Manager delle Cantine Settesoli, Vito Vaccaro – Assessore al turismo comune di Favignana Isole Egadi, Giusy Battaglia – giornalista.

Animazione musicale