Firenze osservata speciale per inquinamento da ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Un progetto da 1,4 milioni di euro proporrà soluzioni per arrestare lo smog a Firenze. Un modello digitale concepito alla Scuola Sant’Anna di Pisa

I milanesi saranno felici: per una volta la città non è il capoluogo con più smog d’Italia. È superata da Firenze che quanto a biossido di azoto, di ozono e di particolato non ha molti concorrenti. I fiorentini, al contrario dei milanesi saranno un pò depressi. Per tirarli su si spenderanno 1,4 milioni di euro per un progetto di 5 anni curato dall’Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.

Sono soldi benedetti, nel nome del più illustre concittadino Dante Alighieri, che mai avrebbe immaginato un progetto concepito a Pisa per salvare la sua Firenze. La voleva allagata e distrutta dall’Arno (sì ch’elli annieghi in te ogne persona!). Ma tant’è, il progetto si chiama Dante ed è finanziato dall’European Research Council (Erc).

La partita antismog si gioca tutta a sinistra tra due sindaci tra i più apprezzati del Pd: Giuseppe Sala e Dario Nardella. A Milano le questioni ambientali vengono molto studiate e discusse, ma con poco profitto. “L’aria è migliorata ma non abbastanza” dice Sala. “A Firenze facciamo lo Scudo verde” bissa Nardella. Tra Palazzo Vecchio, la Fortezza dal Baso e i lungarni, la situazione si è fatta così seria senza che nessuno se ne accorgesse? ” Noi abbiamo scelto di partire da Firenze – spiega Giovanni Stabile coordinatore del progetto – perché il capoluogo toscano ha un contesto meteorologico particolarmente sfavorevole che porta a un accumulo di inquinamento atmosferico con valori registrati di biossido di azoto, di ozono e di particolato”. Riuniti in un solo pacchetto tutti questi veleni superano gli obiettivi di legge da raggiungere entro il 2030, per cui bisogna muoversi e in fretta.

Scienza e sarcasmo entrano in un unico disegno ambientalista. La salute dei fiorentini migliorerà per mano di scienziati in arrivo da Pisa? Da sobbalzare sulla sedia, per via di quella cacciata dei fiorentini da Pisa nel 1509 e 15 anni di guerre. Di Dante, ignaro di tutto, del suo nome nelle mani della Scuola più prestigiosa di Pisa “vituperio delle genti“, della città a lui ostile, i fiorentini per frenare la depressione ambientale potranno ricordare quel “Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande, che per mare e per terra batti l’ali, e per lo ‘nferno tuo nome si spande!“. Scientificamente il microclima migliorerà grazie alla creazione di un modello digitale in ambienti urbani. “Le possibili applicazioni includono l’inquinamento atmosferico urbano, la modellazione delle isole di calore, i carichi da vento sugli edifici”, spiegano i tecnici che con il nome del progetto chiudono una storica ostilità tra due meravigliose città. O no ?